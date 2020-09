Padres arrestados después que su hijo de cinco meses diera positivo por metanfetamina

Kunamundo

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino está investigando un caso de abuso infantil después de que un bebé varón de cinco meses, llevado al Hi-Desert Medical Center en Twentynine Palms dio positivo por metanfetamina.

El bebé había sido llevado al hospital por razones desconocidas, sin embargo, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino - Crime Against Children Division y los detectives de la Estación de Morongo fueron llamados a investigar.

El bebé no sólo dio positivo en la prueba de metanfetamina, sino que, según los detectives, también tenía heridas en los dos talons.

El bebé fue transportado de Hi Desert Medical Center al Centro Médico de la Universidad Loma Linda para un mayor nivel de atención médica. No hay palabra sobre su condición en este momento.

Según el Departamento del Sheriff, los padres biológicos del bebé fueron arrestados por abuso infantil. Ambos están en prisión con una fianza de $100,000.

Como parte de la política de la estación, no liberaremos la identidad de los padres hasta que sean acusados oficialmente por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Bernardino