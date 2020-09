California no aceptará nuevas reclamaciones por desempleo durante las próximas dos semanas

Kunamundo



California anunció que no aceptará nuevas reclamaciones por desempleo durante las próximas dos semanas, ya que trabaja para reducir un atraso y prevenir el fraude, pues mas de 2 millones de personas están sin trabajo en todo el estado debido a la pandemia de coronavirus.

EDD dijo que se enfrenta a varios desafíos, incluyendo la baja dotación de personal y el sistema informático obsoleto.

El fraude en una serie de reclamaciones enviadas en el área de correo también es un problema.

"Alrededor de un mes comenzaron a rodar en un par de aquí y una pareja allí", dijo Chad Boeddeker, continúa recibiendo correo EDD. "Escribiría volver al remitente no en esta dirección y seguían regresando incluso con eso".

EDD dijo que tardará meses en abordarlo. La senadora estatal Melissa Meléndez está preocupada.

"Es demasiado poco tarde. Quiero decir, estamos a seis meses de esto y ahora están empezando a identificar problemas y luego los va a tomar hasta qué enero para arreglarlos", dijo Melissa Méléndez. "Eso no es aceptable."

En dos semanas, cuando EDD comience a aceptar reclamaciones una vez más, será diferente. El nuevo sistema requerirá dos cosas de usted. Primero sube un formulario de identificación y dos te toman un selfie.

"Personalmente, me han dicho tantas veces que esto está arreglado y que voy a obtener el desempleo", dijo Nielsen. "Muchas veces alguien me ha dicho que me va a ayudar. Siento que es un esfuerzo desperdiciado a veces.

El estado dijo en un comunicado de prensa. También hay 1 millón de casos en los que los residentes recibieron pagos, pero están a la espera de una resolución a sus reclamos modificados.