Mes de la Herencia Hispana: Conoce la historia del Padre Valdovinos de Mecca

Como parte de nuestra serie celebrando el mes de la Herencia Hispana, hoy conocemos la alentadora historia del Párroco Francisco Valdovinos del Santuario de Nuestra Señora Guadalupe en Mecca.

Antes de llegar a compartir el mensaje de amor trinitario a la comunidad de Mecca, la vocación del Padre Francisco Valdovinos lo llevó a Puerto Rico, Costa Rica, Florida, y Los Ángeles.

“La gente nos ayuda a crecer mucho, porque en los seminarios aprendemos la parte teórica pero la gente nos enseña la parte práctica, aprendemos de sus necesidades”, dijo el Padre Valdovinos.

Valdovinos es uno de diez hermanos de una familia del municipio de Buenavista en Michoacán.

En Morelia, estudio para una carrera técnica en electricidad y se dedicó a la profesión por 5 años.

Sin embargo, valdovinos sentía una llamado a la iglesia.

“Había algo que no me dejaba, que me hizo reflexionar” agregó Valdovinos.

A la de 25 años, ingresó al Seminario de la Congregación Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad.

“Dios tocó mi corazón para moverme a este ámbito más humanitario”, comentó Valdovinos.

En 1994 fue ordenado como sacerdote.

Su primera misión lo llevó a Puerto Rico, poco después fue enviado a las montañas rurales de Costa Rica.

En 1999, llegó a Florida donde ayudó a formar una casa religiosa para la comunidad hispana y luchó por los derechos de los inmigrantes.

“Mi trabajo allí era más misionero,no estaba dedicado a una iglesia, si nos varias iglesias, Manejaba 300 millas por fin de semana, recorriendo las iglesias donde había hispanos”, dijo Valdovinos.

Su trabajo con la comunidad inmigrante lo prepararía para su próxima parada,el estado de california, donde el inglés lo ayudó a asistir a muchos que no hablaban el idioma.

“El inglés me ayudaba a ir a las cortes con los inmigrantes, los hospitales, porque ellos no podían comunicarse”, dijo Valdovinos.

En el 2018 Valdovinos recibió la llamada de mudarse a Mecca.

“Al llegar, empecé a ver a la comunidad y poco a conocer la realidad de la gente”, dijo Valdovinos.

Desde su llegada, Valdovinos ha impulsado programas para ayudar a adultos aprender a leer y escribir, ferias de salud para para los más necesitados, y ayuda mental para los jóvenes.

“Es la pasión por servir a Dios en la gente, es la necesidad que se ve todos los días”, concluyó Valdovinos.

Su dedicación y empeño con la comunidad hoy lo destaca como un orgullo hispano del Valle de Coachella.

