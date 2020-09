Agentes llevan a cabo una investigación de asalto en Oasis

Kunamundo

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside investigó un posible asalto que dejó a una mujer hospitalizada en la comunidad no incorporada de Oasis el lunes por la mañana.

La sargento Deanna Pecoraro, oficial de información pública del Departamento del Sheriff, dijo a News Channel 3 que los diputados fueron llamados al bloque 91000 de la Avenida 81 para una investigación de asalto.

La investigación comenzó aproximadamente a las 8:59 a.m.

"La escena es muy activa y fluida en movimiento. No tenemos más información disponible para su lanzamiento en este momento", escribió Pecoraro.

Pecoraro confirmó más tarde que una víctima adulta estaba hospitalizada con lesiones que no amenazaban la vida. Todavía no hay actualizaciones sobre lo que sucedió exactamente.