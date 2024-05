Canelo Álvarez vs Jaime Munguía: cartelera, horarios y cómo ver el combate en vivo

Miami, Estados Unidos: 8 p.m. (evento, peleas previas a la estelar) y 11 p.m. (caminata) Ciudad de México, México: 6 p.m. (evento) y 9 p.m. (caminata) Buenos Aires, Argentina: 9 p.m. (evento) y 12 a.m. (caminata) Bogotá, Colombia: 7 p.m. (evento) y 10 p.m. (caminata) Madrid, España: 2 a.m. (evento) y 5 a.m. (caminata)

Vito Mielnicki Jr. vs. Ronald Cruz – Pelea a 10 rounds en peso superwélter Jesús “Mono” Ramos vs. Johan González – Pelea a 10 rounds en peso superwélter Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre – Si pagas el pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés), esta será la primera pelea en transmitirse, mientras que las dos anteriores son preliminares sin transmisión. Brandon “The Heartbreaker” Figueroa vs. Jessie Magdaleno – Segunda pelea del PPV, en la que está en juego el título interino de peso pluma del CMB. Mario “El Azteca” Barrios vs. Fabián “TNT” Maidana – La última pelea antes del combate estelar. Se disputa el título interino de peso wélter del CMB.

