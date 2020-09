Los hispanos continúan siendo los más afectados por el COVID-19 en el estado

Kunamundo

Los casos de coronavirus han disminuido en las últimas semanas de acuerdo con el reporte más reciente de los expertos de salud del Condado de Riverside.

"Me pongo hand sanitizer, no me acerco a las personas mucho", comentó un joven sobre qué medidas toma para evitar el contagio de COVID-19.

Desde el viernes pasado, 754 nuevos casos de COVID-19 se reportaron en el condado, marcando una disminución con respecto a los contagios.

"Siempre con los cubrebocas, es mucha protección para nosotros y para más gente", comentó otro residente del Valle de Coachella.

Sin embargo, los hispanos siguen siendo uno de los grupo más afectado por la pandemia por razones socioeconómicas.

"Porque vivimos muchos juntos, por eso, en una casa vivimos muchos", comentó otro residentes por las cuales cree que los hispanos son los más afectados por el virus.

Según nuevas estadísticas por parte de funcionarios de salud de California, los hispanos lideran el número de casos de COVID-19 con un 61% de los contagios en todo el estado.

"Es una realidad y hay que cuidarse”, agregó otro residente del Valle de Coachella.

El Condado de Riverside ahora se encuentra en el nivel rojo, permitiendo la reapertura de gimnasios y los interiores de los restaurantes.

Funcionarios piden que la comunidad hispana siga practicando las medidas de precaución para evitar ser contagiado.

"Que no bajen la guardia, que sigan con las mismas precauciones, el virus se considera que se está propagando de manera sustancial así que no se ha ido el virus todavía está aquí", informó la portavoz del Condado de Riverside, Angela Maria Naso.

Aquí en el valle de Coachella, hasta la fecha se han reportado más de 16,000 casos, con la mayoría de los contagios en las ciudades de Indio y Coachella, donde más de la mitad de la población se considera Hispana.

Un número de los contagios se deben a reuniones entre familias.

"Y allí es donde las familias se pueden infectar sin querer, hemos tenido muchos casos de familias enteras que se reúnen en casa y allí se infectan todos”, agregó Naso.

Los adultos jóvenes en el valle de Coachella entre las edades de 18 y 39 representan un 40% de los casos de coronavirus.

"Que se cuiden, es una realidad triste. Mucha gente no la cree hasta que un familiar se enferma", comentó otro residente del Valle de Coachella.