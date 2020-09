Los parques infantiles comienzan a reabrirse alrededor del Valle de Coachella

Kunamundo



Es hora de jugar! Después de estar fuera de los límites durante meses, los parques infantiles ahora están reabriendo en todo California. el Estado emitió nuevas directrices el lunes.



El patio de recreo de La Quinta Park ahora se reabre después de que el estado emitiera nuevas pautas.

"No veo por qué no deberían estar abiertos, quiero decir que hay tantos niños atrapados en casa y no tienen actividad física y quieren correr y tomar esa energía, ya sabes que es una locura estar en casa", dijo Lissette Vaquero, de Indio.

Los equipos del parque en La Quinta están desinfectando el equipo de juego para garantizar la seguridad.

Telemundo 15 revisó otros parques en el valle para ver si otros parques infantiles fueron reabiertos. Panorama Park en Cathedral City estaba abierto. Rancho Mirage Community Park también abierto. La cinta estaba en South Jackson Park en Indio, pero eso no fue el caso en Coachella y en Civic Park en Palm Desert.

"No creo que sea justo, realmente no me gusta que dijera que no hay cuerpo aquí mi hijo le encantaría ir a jugar en el tobogán, pero no puede", dijo Brian Hickman, de Palm Desert.

Eso no impidió que Brian Hickman y su hijo Mason disfrutaran del día.

El lunes, el Departamento de Salud Pública del estado emitió nuevas directrices para que los parques infantiles al aire libre reabrieran de forma segura, pero antes de estas pautas no había claridad sobre cuándo se permitía que los parques infantiles estuvieran abiertos.

La nueva información continuó con estos pasos para "mantener nuestros patios de recreo al aire libre seguros, abiertos y divertidos".

Los visitantes de los parques infantiles comunitarios al aire libre deben cumplir con los siguientes requisitos: