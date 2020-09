Se inaugura Royal Emerald Pharmaceuticals, en Desert Hot Springs, hay oferta de trabajo en todas las ramas

Kunamundo

Una gran multitud acudió el martes por la mañana para un corte de cinta de la nueva empresa de Royal Emerald Pharmaceuticals.

La compañía trasladó todas sus operaciones, incluyendo 12 empleados, de San Diego.

La compañía está programada para convertirse en la primera empresa de investigación, cultivo y fabricación de cannabis con licencia federal.

Tienen planes de producir drogas con THC y CBD para tratar el dolor y la adicción, inicialmente para veteranos y socorristas.

"Ser capaz de hacer dos cosas a la vez. Voy a ser capaz de ayudar a los veterinarios y socorristas y voy a cambiar la huella de Desert Hot Sprigs de una manera positiva", dijo el CEO Mark Crozier.

Crozier dice que en los últimos 30 días, la compañía ha contratado a 17 residentes del valle.

Muchos de ellos estaban en el corte de cinta.

Los salarios iniciales son $43,000 al año con beneficios completos.

La mayoría de las contrataciones iniciales son de seguridad.

Las posiciones de fabricación y agrícolas pronto se cubrirán de acuerdo con Crozier.

"Así que cuando puedes hacer trabajos que son mejores que los empleos con salario mínimo y empleos con todos los beneficios, cambia la estructura familiar, cambia todo en una ciudad", dijo Crozier.

Las ofertas de empleo específicas no se publican en línea en este momento.

El CEO dice que la mejor manera de solicitar un trabajo es enviar un CV usando el enlace de contacto en el sitio web de la empresa.

Así es como la compañía ya ha recibido más de 500 CV.

Se espera que las ofertas de empleo se añadan al sitio web de la empresa a finales de este año.

"Mark Crozier no se ha detenido. Ha estado en nuestra oficina todas las semanas y ha preguntado qué puede hacer por nosotros, no qué podemos hacer por él. Es como si quisiera dar dinero a tu comunidad, llevar negocios a tu comunidad", dijo scott Matas, alcalde de Desert Hot Springs.

Los planes de la compañía incluyen la contratación de más de mil personas durante cinco años.

Según los planes, muchos de ellos estarán trabajando en una instalación de 3 millones de pies cuadrados aún por construir en otro lugar de la ciudad que aún no se ha anunciado.