Candidatos locales al Congreso discuten diferencias

Kunamundo

Con el Día de las Elecciones a poco más de un mes de distancia, los dos candidatos se sentaron para el escaño del Distrito 36 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hablaron con News Channel 3 sobre algunos de los principales temas.

Jake Ingrassia de News Channel 3 se en profundidad con la republicana Erin Cruz, y el demócrata en su cargo Dr. Raúl Ruiz sobre el alivio federal del coronavirus, el aborto, la salud, el medio ambiente y las finanzas de la campaña.

Sobre las posturas de los candidatos sobre algunos de los grandes problemas sobre el aborto y atención médica:

"El gobierno federal no debería estar dictando lo que una mujer puede y no puede hacer con su propio cuerpo", dijo Ruiz.

"Estoy a favor de la vida desde la concepción", dijo Cruz.

"En términos de atención médica, estoy defendiendo 100 por ciento Medicare para asegurar que las personas que tienen condiciones preexistentes estén protegidas", dijo Ruiz.

"He oído de las personas de la comunidad que afirman que les gustaría ver a ObamaCare reformado o ajustado", dijo Cruz.

En temas ambientales, como los históricos incendios forestales que asolan California, y el papel del cambio climático:

"Vamos a tener incendios más frecuentes e intensos si no hacemos algo sobre el cambio climático", dijo Ruiz. "Tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono y nuestra dependencia de los combustibles fósiles promoviendo la energía renovable que mi distrito, que nuestro distrito, puede producir".

Cruz dijo: "El cambio climático está aquí todo el tiempo y siempre ha estado aquí y creo que es ingenuo sobre eso, es simplemente ingenuo".

Ruiz dijo que la crisis ambiental del Salton Sea ha sido una prioridad para él desde que está en el cargo.

"Estoy tan impaciente como cualquier otro, sin querer ningún estudio", dijo Ruiz. "Quiero centrarme en lo que es necesario para iniciar y completar proyectos con el fin de evitar que el polvo dañe a nuestros hijos y a los pulmones de nuestros ancianos".

Llama la atencion la diferencia en la recaudacion de fondos de campana electoral mientras Ruiz reporta $1.605.203 dolares Erin Cruz reporta $6.452