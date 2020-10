El condado de Riverside reporta 446 nuevos casos, 5 muertes y 332 recuperaciones desde el jueves

Kunamundo





El condado de Riverside reportó 446 nuevos casos desde el jueves. Esto eleva el número total de casos a 59.934.

654,372 se han ejecutado en el condado, 7,812 desde el miércoles.

El Condado motiva los residents a realizarse la prueba para continuar el proceso de reapertura .

How to gt tested

Puede realizarse la pruba en el momento aunque no tenga sintomas Testing was expanded to include all residents on April 17.

Para citas en el Rite-Aids . Click here

Click here to find the closest testing site to you

Find County Testing Sites

muertes y recuperaciones

El Condado reporto 5 nuevas muertes , en total la cifra llega a las 1,231