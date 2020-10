La caminata de concientización sobre el cáncer ‘Paint El Paseo Pink’ se vuelve virtual…

Kunamundo



El 14º evento anual de concientización sobre el cáncer de mama Paint El Paseo Pink se está preparando para una caminata virtual el sábado, comenzando el viernes por la noche con un 'Crucero rosa' a través de Palm Desert.



Los participantes del evento dicen que el cáncer no se ha detenido debido a la pandemia. La caminata rosa anual del evento no puede llevarse a cabo en persona este año, pero los organizadores aún han facilitado una caminata virtual en la que las personas pueden recoger camisetas en los jardines de El Paseo el viernes por la noche hasta las 8 pm, antes de caminar a cualquier lugar el sábado por la mañana desde 8-10 am y publicar fotos en las redes sociales para mostrar apoyo.