Paraguay recibirá el jueves su primer avión proveniente de EE.UU. con deportados de terceros países

Por Sol Amaya, CNN en Español

Este jueves llegará a Paraguay el primer avión proveniente de EE.UU. con migrantes de terceros países deportados, parte del memorando de entendimiento en materia migratoria que firmaron ambos Gobiernos.

En esta primera etapa, Paraguay recibirá a 25 migrantes por mes, según detalló en conferencia de prensa el jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay, Carlos Vera.

El funcionario aclaró que se evaluará caso por caso para garantizar “que solo aquellas personas que cumplan los criterios establecidos” sean admitidos en el país.

“Previo a cada traslado, las autoridades estadounidenses remitirán a la Conare un manifiesto con los datos de las personas propuestas y nuestro país tendrá un plazo de 72 horas para revisar y pronunciarse al respecto”, detalló Vera, en la conferencia que ofreció junto al director de Migraciones, Jorge Kronawetter, y el encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, Robert Alter. Hasta el momento no se han dado a conocer las nacionalidades de los migrantes del grupo que llegará el jueves, aunque Vera dijo que son “de la región” y de habla hispana.

El funcionario explicó que serán consultados sobre si desean permanecer en Paraguay o regresar a sus países de origen. “Y si quieren permanecer, pues tenemos a través de la ley de refugio, del Conare, los procedimientos de verificación de su situación, y saber si realmente son perseguidos por raza, religión o su sexo”, indicó Vera.

Por su parte, Alter dijo que estas personas “no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos”.

Tal como en otros países que han suscripto a este tipo de acuerdo con EE.UU., la Organización Internacional de Migraciones (OIM) brindará “asistencia humanitaria inmediata en áreas como alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia”, dijo Vera.

En agosto, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la firma de un Acuerdo de Tercer País Seguro con Paraguay.

El acuerdo “ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay”, según indicó en un comunicado en ese momento el secretario de Estado, Marco Rubio.

El funcionario resaltó que uno de los objetivos es “poner fin al abuso del sistema de asilo”, algo en lo que la administración de Trump ha insistido reiteradamente.

Este fue el primer acuerdo de este tipo que Trump firmó en su segundo mandato, en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. Meses más tarde se sumaron Belice y Ecuador.

Panamá y Costa Rica también aceptaron vuelos de Estados Unidos con deportados de otros países, aunque sin referirse a los acuerdos como de “tercer país seguro”. En tanto, Washington también ha firmado acuerdos de deportación con El Salvador, Sudán del Sur, Ruanda, Guinea Ecuatorial, Eswatini y Palau, aunque algunos intentos de deportar a terceros países se han topado con frenos legales.

Otros países firmaron acuerdos migratorios, aunque no específicamente de “tercer país seguro” y en algunos casos no está claro el alcance de esos convenios.

Con información de Priscilla Álvarez y de la agencia EFE

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.