El Estado permite reuniones sociales por primera vez desde marzo

El viernes el estado lanzó nuevas pautas que permiten reuniones sociales con limitaciones. Es la primera vez que las restricciones se han flexibilizado desde marzo.

Según la nueva emisión, las reuniones que incluyen más de 3 hogares están prohibidas.

El lanzamiento original del estado en marzo advirtió que "todas las reuniones deben ser pospuestas o canceladas". En septiembre, se permitieron reuniones entre hogares individuales al aire libre.

"Hemos estado tratando de quedarnos, pero normalmente lo hacemos de todos modos", dijo Lanay Yancy, residente de Palm Desert.

Yancy, su hermana y otros 2 amigos se reunieron en un Palm Desert Park el domingo para jugar al baloncesto.

Como muchas otras, las hermanas han estado jugando segura y limitando cuánto salen. Durante meses, los californianos han estado confinados por estrictas pautas cuando se trata de reuniones sociales.

Las nuevas restricciones del estado permiten que las reuniones privadas y las reuniones de parques públicos tengan un máximo de 3 hogares. El sitio web del Departamento de Salud Pública de California declaró:

Se permite una reunión de no más de tres hogares en un parque público u otro espacio al aire libre, incluso si también se están llevando a realizar reuniones no relacionadas de otros grupos de hasta tres hogares en el mismo parque u otro espacio al aire libre. Si se producen varias de estas reuniones, no se permite la mezcla entre reuniones de grupo. Además, varias reuniones de tres hogares no pueden organizarse o coordinarse conjuntamente para que se produzcan en el mismo parque público u otro espacio al aire libre al mismo tiempo, lo que constituiría una reunión que exceda el tamaño permitido.

"Sé que no va a haber un guardaparques que haga cumplir eso, pero al menos la comunidad, al menos deberíamos acatar algunas de esas cosas", dijo el padre, Allan Barraca.

Barraca llevó a su hijo a un parque Indio el domingo. Dijo que necesitaba sacar a su hijo de la casa, pero al mismo tiempo, entendía las restricciones que se han establecido para mantener a la gente a salvo.

Mientras tanto, los condados tienen el poder de ser más restrictivos en la orientación. El Condado de Riverside publicó una declaración:

"El Condado se ha alineado con la guía estatal y si los residentes del condado eligen reunirse con otros hogares, la guía estatal da consejos sobre cómo hacerlo de manera más segura. Sin embargo, cuantas más personas participen, mayor será el riesgo de transmisión a las personas médicamente vulnerables de su familia, incluso con estas precauciones".