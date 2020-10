Ofrecen Pruebas gratuitas de coronavirus esta semana en el Centro de Convenciones de Palm Springs

Kunamundo

Los funcionarios del condado y de la ciudad están advirtiendo que los casos COVID-19 están aumentando de nuevo en todo el condado. El Condado dice que si el número de casos no disminuye, el estado podría mover el Condado de Riverside del nivel rojo de nuevo al nivel púrpura más restrictivo.

El Sistema de Salud de la Universidad de Riverside ofrece pruebas gratuitas de coronavirus esta próxima semana en el Centro de Convenciones de Palm Springs.

Las pruebas están disponibles del lunes 12 de octubre al miércoles 14 de octubre.

Fechas y Horas:

• Lunes, 12 de octubre, 8 am – 3 pm

• Martes, 13 de octubre, 11 am – 6 pm

• Miércoles, 14 de octubre, 8 am – 3 pm

Los funcionarios de salud dicen que también se recomienda realizar pruebas para aquellos que no tienen síntomas.

Usted tiene que hacer una cita aquí: http://bit.ly/PSConventionCtrOct12-14

Para obtener más información sobre la prueba, llame al 800-945-6171 o visite

www.rivcoph.org/coronavirus

El Centro de Convenciones de Palm Springs se encuentra en 277 N. Avenida Caballeros. Hay aparcamiento gratuito en la salida de N. Avenida Caballeros.