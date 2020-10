Una familia del Valle de Coachella comparte la historia de su hija para motivar a otros

Kunamundo

Una madre del Valle de Coachella hoy comparte la alentadora historia de su hija para inspirar a otros a no darse por vencidos.

A sus 21 años, Jacky Salazar disfruta de sus tiempos libres jugando con su pequeño perro.

Cuando era bebe, ella tuvo un desarrollo normal, pero al poco tiempo, su madre Angela Douglas, empezó a observar un comportamiento extraño.

“Caminaba y se caía, caminaba y se caía”,dijo Douglas.

En sus visitas al médico, los doctores le aseguraban que todo estaba bien.

“Uno como madre siente que hay algo que está mal”, comentó Douglas.

Fue hasta que visito un neurólogo que descubrieron que su hija padecía de convulsiones a causa de epilepsia.

Los doctores tenían bajas esperanzas para la pequeña de dos años.

“Los doctores me dijeron, cuando ella tenga 4 años, posiblemente ella se te muera, porque ella estaba teniendo 180 ataques diarios” compartió Douglas.

Según su madre, entre terapia, los fuertes ataques convulsivos restringieron a Jackie a una silla de ruedas por más de 10 años. '

“Su pierna se la quebró, su brazo se la quebró, de tantas caídas que tenía” dijo Douglas.

Las convulsiones también dificultaron las habilidades de comunicación de Jacky.

“Tiene 21 años, pero tiene la mentalidad de 3 años” dijo Douglas.

Al paso del tiempo, el cuerpo de Jacky se debilitó y perdió la fuerza de sus piernas.

Pero hace un año, Jacky volvió a caminar.

Un logro, que dice Angela fue posible gracias a sus terapias y su gran fe.

“Ha sido difícil pero no imposible, gracias a Dios no se me murió, aquí está”, comentó Douglas.

Hoy su familia ve hacia un futuro con Jacky prometedor que parecía lejano en un momento dado.

“Tocado las puertas necesarias que Dios me dirigió y gracias a él solamente, ustedes pueden ver la muchacha que ahora ella es”, concluyó Douglas.