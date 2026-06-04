Un aficionado fue arrestado y vetado de por vida tras correr a la cancha para tomarse una “selfie” con Victor Wembanyama

Por Ben Church, CNN

Un aficionado fue arrestado y vetado de por vida después de irrumpir en la cancha y grabar una “selfie” en video con Victor Wembanyama durante el primer partido de las Finales de la NBA, el miércoles.

El insólito momento ocurrió casi a mitad del último cuarto, con los Knicks arriba 92-86. El aficionado corrió a la cancha mientras Spurs atacaba, se detuvo junto a Wembanyama e intentó grabarse con la estrella de San Antonio.

“El individuo que ingresó al área de la cancha durante el primer partido de las Finales fue arrestado y será vetado de por vida de todas las arenas de la NBA”, dijo un portavoz de la NBA.

“Un segundo individuo también recibirá un veto de por vida por su papel en el incidente”.

El aficionado fue detenido rápidamente por dos guardias de seguridad, que lo escoltaron fuera de la cancha. El hombre no pareció tener contacto con ninguno de los jugadores durante los pocos segundos que estuvo en la duela, y las repeticiones mostraron a Wembanyama sonriendo y con gesto de confusión.

“Nunca había estado en esa situación. No sabía cómo actuar”, dijo Wembanyama después del partido.

“Realmente me sorprendió, casi tanto como aquella vez en que un murciélago cayó en la cancha”, añadió, en referencia a otro incidente extraño —aunque relativamente habitual en San Antonio— ocurrido antes de un partido en 2024.

El incidente obligó a pausar el partido brevemente antes de que el juego se reanudara con un salto entre dos.

“No creo que haya sido gran cosa”, dijo el entrenador de Spurs, Mitch Johnson. “Creo que la seguridad lo sacó de allí. Creo que todos siguieron adelante con la siguiente jugada”.

Knicks terminó asegurando la victoria en el primer partido, al vencer 105-95 a Spurs en el Frost Bank Center. El triunfo extendió a 12 su racha de victorias en estos playoffs y convirtió al equipo en el séptimo en la historia de la NBA en lograrlo.

El segundo partido de la serie se disputará el viernes a las 8:30 p.m., hora de Miami, en San Antonio.

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Con información de Jacob Lev, de CNN.