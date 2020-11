Invasión de ratas en Parque de casas móbiles, “hay mas ratas que residentes” alegan.

Kunamundo

Las condiciones del parque de casas Burnt Mountain Mobile Home Park junto a la autopista 62 en Yucca Valley lo convierten en un lugar nocivo para vivir.

"Ahora tengo ratas en mi casa. Nunca había tenido eso antes. Están por todas partes" Una de las residents mantiene que que existe una plaga de la mantiene "despierta por la noche".

Cervantes y varios otros inquilinos presentaron sus quejas, alegan que el gerente ha hecho caso omiso de los reclamos.

Dicen que los problemas incluyen líneas de alcantarillado roto en áreas donde los niños juegan, recolección de residuos en y alrededor de la propiedad, electrodomésticos danados , y una serie de remolques con problemas eléctricos y de plomería.

Un inquilino dice que las ratas superan en número a los residentes.

"Estoy enfadado porque algunos tienen que vivir de la manera en que nos hacen vivir como animales", dijo Cervantes.

Cervantes dice que hizo sus primeras quejas al administrador de la propiedad hace 11 meses atrás después de la mudanza.

Otros inquilinos dicen que llevan quejandose hace mas de un ano.

Después de contactar a la ciudad de Yucca Valley, un representante le dijo a News Channel 3 que es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California que tiene autoridad sobre el parque móvil.

"Ese remolque de aquí, la autocaravana de la casa móvil, no tiene aguas residuales. No es ninguna aguas residuales. En cubos van al baño", dijo la arrendatario Cheryl Davies.

En la oficina de la propiedad, hablamos con el gerente Denise Gilpin que no quería comentar en la cámara.

Dice que está haciendo lo mejor que puede hacer con lo que tiene y dice que no ha hecho "nada malo".

También dice que un número de residentes están utilizando la pandemia "como excusa para no pagar el alquiler".

"Hay ratas por todas partes. Agujeros en todas partes en los que puedas caer. Hay alcantarillado abierto allí en varios lugares", dijo Cervantes.

Cervantes dice que ella y otros se mudarían del parque si pudieran.

Ahora todo lo que puede hacer es continuar a esperar que alguien les ayude a limpiar el lugar.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario se ecncontraba cerrado este miércoles por el Día del Veterano.

News Channel 3 hará un seguimiento con la agencia como parte de nuestros esfuerzos para ayudar a los inquilinos a encontrar la resolución.