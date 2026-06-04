¿Podrían los demócratas ganar el Senado? Sus posibilidades parecen estar mejorando

Análisis de Aaron Blake, CNN

Los demócratas tienen claramente el impulso de cara a las elecciones de mitad de período de 2026. Pero para tomar el control del Senado necesitan lograr algo bastante extraordinario: probablemente deban ganar al menos en dos estados que el presidente Donald Trump ganó por más de 10 puntos porcentuales en 2024.

Las posibilidades más viables parecen ser Alaska (Trump +13), Iowa (Trump +13), Ohio (Trump +11) y Texas (Trump +14). Cada uno de esos estados requeriría un cambio significativo en las preferencias electorales. Entre los objetivos de segundo nivel figuran Montana (Trump +20) y Nebraska (Trump +20), donde los demócratas parecen depositar sus esperanzas en candidatos independientes.

Sin embargo, acontecimientos recientes les dan cada vez más motivos para ilusionarse.

Las elecciones primarias se han desarrollado de la manera que los demócratas esperaban en estados como Iowa, Texas y Montana.

Las encuestas de la llamada “boleta genérica” que enfrenta a un demócrata sin nombre contra un republicano sin nombre han mostrado una tendencia favorable para el partido.

Los pocos sondeos de calidad disponibles en estados clave, como una nueva encuesta de Fox News en Ohio, sugieren que ganar en algunos de estos estados que Trump ganó por doble dígito está dentro del terreno de lo posible.

Eso no significa que todo esté saliendo bien para los demócratas. Las continuas revelaciones sobre Graham Platner, candidato demócrata al Senado por Maine, han generado dudas reales sobre un estado tradicionalmente demócrata que probablemente necesiten ganar.

(Los demócratas necesitan cuatro escaños adicionales para obtener el control, y sus objetivos más accesibles se suponía que eran Maine y Carolina del Norte).

Aun así, cuentan con varias señales importantes a su favor.

El martes, el establishment demócrata obtuvo al candidato que deseaba en Iowa: el representante estatal Josh Turek, atleta paralímpico que ha logrado ganar en un distrito que votó por Trump. Esto llevó a algunos analistas electorales a considerar al estado como una contienda más competitiva.

Ese mismo día, el partido también consiguió una victoria, en cierto modo, en Montana. En concreto, logró que un candidato demócrata con pocos recursos obtuviera la designación, lo que podría abrir la puerta a un independiente con mayores posibilidades de ganar la contienda y privar a los republicanos de un escaño. Como mínimo, podría obligar al Partido Republicano a gastar más recursos de los previstos en ese estado.

Y anteriormente, en Texas, el escenario quedó exactamente como deseaban los demócratas. El representante estatal James Talarico derrotó a la representante Jasmine Crockett en las primarias demócratas. Después, el fiscal general estatal Ken Paxton, arrastrando controversias políticas, superó al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas.

Todavía quedan algunas primarias importantes por celebrarse, especialmente la primaria demócrata en Michigan. Sin embargo, hasta ahora los resultados han favorecido a los demócratas.

Esta es una herramienta habitual en las encuestas de elecciones de mitad de período. Se pregunta a los votantes si preferirían respaldar a un candidato republicano sin identificar o a un candidato demócrata sin identificar en su distrito. El objetivo es medir el clima político nacional sin tener que sondear cada contienda individual.

Durante un tiempo pareció que los demócratas no estaban construyendo la ventaja que deseaban, posiblemente debido a la debilidad de la marca del partido.

Pero hay señales de que la situación podría estar cambiando.

Aunque algunas encuestas continúan mostrando una competencia ajustada entre votantes registrados —como una encuesta de CNN realizada hace un mes, que mostraba una ventaja demócrata de tres puntos, y un sondeo de la Facultad de Derecho de Marquette publicado esta semana, con una diferencia mínima de 46 % para los demócratas frente a 45 % para los republicanos—, estudios recientes de alta calidad han encontrado ventajas demócratas de dos dígitos.

Entre ellos figuran una encuesta de The New York Times/Siena College y otra de la Universidad Quinnipiac, ambas con una ventaja de 11 puntos para los demócratas. Asimismo, una encuesta de NPR/PBS/Marist College mostró una ventaja de 10 puntos.

Esos son los márgenes que alimentan las esperanzas demócratas de poder competir con éxito en estados que Trump ganó por doble dígito.

Aunque los datos de encuestas a nivel estatal siguen siendo limitados y todavía es temprano en el ciclo electoral, los sondeos recientes disponibles resultan alentadores para los demócratas.

Una nueva encuesta de Fox News entre votantes registrados de Ohio es un ejemplo.

El sondeo, publicado el miércoles, muestra al exsenador demócrata Sherrod Brown con una ventaja de ocho puntos sobre el senador republicano Jon Husted, designado para el cargo: 53 % frente a 45 %. Se trata, nuevamente, de un estado que Trump ganó por 11 puntos en 2024. Si esa ventaja se mantuviera entre los votantes que acudan a las urnas en noviembre, representaría un cambio de 19 puntos.

El resultado sería similar a la victoria de seis puntos que Brown obtuvo en las elecciones de mitad de período de 2018, celebradas durante el primer mandato de Trump y consideradas muy favorables para los demócratas.

Además, sugiere que Brown está atrayendo a una cantidad significativa de votantes que normalmente respaldan al otro partido. Según la encuesta de Fox, recibe el apoyo del 13 % de los republicanos, del 14 % de quienes votaron por Trump en 2024 y del 31 % de los republicanos que no se identifican con el movimiento MAGA.

Las encuestas en Texas han mostrado una tendencia parecida, aunque son menos recientes. Un sondeo de la Universidad Texas Southern y YouGov realizado entre finales de abril y principios de mayo mostró un empate entre Talarico y Paxton con 45 % cada uno. Una encuesta anterior de la Universidad de Texas y el Texas Politics Project situó a Talarico ocho puntos por delante, con 42 % frente a 34 %.

Ambos estudios mostraron a Talarico con una ventaja superior a 20 puntos entre los votantes independientes. Incluso la encuesta más ajustada reflejaba dificultades para que Paxton consolidara completamente el respaldo republicano.

Otro aspecto importante es que todas estas encuestas muestran a los candidatos demócratas al Senado obteniendo mejores resultados que otros candidatos demócratas en las mismas papeletas electorales, incluidos los aspirantes a gobernador. Esto sugiere que los demócratas están logrando enfrentamientos electorales favorables gracias a sus candidatos.

También merece atención otra encuesta reciente en Maine. El sondeo de la Universidad de Nueva Hampshire, realizado a finales de mayo antes de las recientes revelaciones sobre Platner, confirmó el impulso general de los demócratas.

Platner aventajaba a la senadora republicana Susan Collins, que busca un sexto mandato, por 51 % frente a 42 % entre los votantes probables.

Lo más alentador para los demócratas fue que Platner parecía consolidar mejor el apoyo dentro de su partido, obteniendo el respaldo del 91 % de los demócratas, mientras que Collins retenía al 80 % de los republicanos.

Esto representa un cambio respecto a la campaña de reelección de Collins en 2020, cuando las encuestas de pie de urna mostraron que obtuvo el respaldo del 91 % de los republicanos, mientras que su rival demócrata consiguió solo el 84 % de los demócratas.

Otra encuesta realizada el mes pasado en Maine por la Universidad de Massachusetts Lowell y YouGov mostró a Platner al frente por 48 % frente a 43 %.

Las encuestas en Maine son notoriamente difíciles de interpretar. En la contienda de 2020, Collins aparecía rezagada en todos los sondeos públicos antes de sorprender con una victoria de nueve puntos. Y, por supuesto, las controversias que rodean a Platner podrían influir en la carrera.

Aun así, los datos actuales sugieren con bastante claridad que la posibilidad de que los demócratas recuperen el control del Senado es cada vez más real. No sería extraño que el partido se mostrara optimista sobre sus posibilidades de competir en Alaska e incluso en Iowa, considerando lo que muestran los datos de Ohio y Texas.

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