Estrecha diferencia de votos entre concejales en Desert Hot Springs y Coachella, las posiciones estan sin determinar

A medida que los votos se siguen contando aquí en el condado de Riverside, hay dos carreras del Concejo Municipal del Valle de Coachella que todavía están demasiado cerca. Una en Desert Hot Springs y la otra en Coachella.

En una carrera para un silla del Ayuntamiento de Desert Hot Springs.

A última hora de la tarde del jueves, la activista comunitaria Jessica Gilbert estaba con una desventaja de votos contra el aspirante Roger Núñez.



"Ahora que ha pasado, me estoy volviendo un poco más como, ¿de acuerdo, ¿por qué está tardando tanto?", dijo Gilbert. "Sólo sí o no, sólo hágamelo saber para que pueda seguir adelante y centrarse en lo que tengo que hacer a continuación."

Pero Núñez no está muy lejos de Gilbert. Y aún quedan papeletas por contar.

"Estoy ansioso por ver cuáles son los resultados", dijo Núñez. "Una cosa que me alegra ver que yo como un recién llegado en la ciudad y teniendo el impacto que hice con los votos, se envía un mensaje".

Ambos quieren seguir adelante con su visión para la comunidad.

"Quiero un cuidado urgente. Quiero más instalaciones médicas aquí. No tenemos mucho aquí", dijo Gilbert. "Y no es que no podamos conducir 15 minutos a Palm Springs que puede ser una cuestión de vida o muerte".

"No voy a dejar de ser un defensor en la comunidad y especialmente para nuestros jóvenes, y que se escuche mi voz", dijo Núñez.

Mientras que la carrera por el ayuntamiento de Coachella también está cerca entre el alcalde incumbent Pro-Tem, Emmanuel Martínez y Neftali Galarza.

Ambos con el 27 por ciento de los votos, pero el miembro del consejo Martínez lidera por sólo ocho votos en el último escrutinio.

"Soy muy, sólo positivo y esperanzado. Y sin importar si gano, voy a seguir trabajando duro y asegurarme de que nos hagamos sentir orgullosos", dijo Martínez.

Pero los números podrían cambiar a medida que se cuenten más papeletas.

"La pieza que tenemos es que sabemos que, si el miembro del concejal Emanuel Martínez es reelegido o soy elegido seguiremos teniendo una voz en el consejo este año que continuará apoyando a la comunidad", dijo Galarza.

ACTUALIZAR: A partir del jueves por la noche, Galarza ha pasado Martínez y ha adquirido el segundo lugar en la carrera

Resultados a las 6 pm del 11/12