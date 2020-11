Una posible vacuna contra el COVID-19 genera reacciones en el Valle de Coachella

Kunamundo

Esta semana la farmacéutica Pfizer anunció sus resultados prometedores en su análisis de su vacuna contra el coronavirus.

La noticia es alentadora, pero las autoridades señalan que la comunidad no debe bajar la guardia.

Más de mil personas han muerto a consecuencia del coronavirus

Y se han confirmado más de 70,000 contagios en el Condado de Riverside.

“Hay gente que no le preocupa, hay gente que lo ignora y dice que no es cierto nada de eso”, comentó un residente de la Ciudad de Coachella.

De acuerdo al Departamento de Salud Pública del Condado, los jóvenes entre los 15 y 30 años son el grupo con más contagios.

“Que se cuiden porque es algo serio”, comentó otra residente de la Ciudad de Coachella.

La tasa alta de contagios en las últimas semanas ha obligado al condado permanecer en la fase más restringida.

“Yo me cuido no saliendo mucho, lavándome las manos muchos, y usando máscaras y tratando de salir donde no hay muchas personas”, compartió otra residente en Coachella.

Pero una luz de esperanza podría estar cerca.

Esta semana la Farmacéutica Pfizer anunció que ha creado una vacuna con un 90 por ciento de efectividad.

“A mi si me interesa”, comentó otra residente.

Según la empresa Pfizer, 40,000 personas en 6 países han recibido la vacuna y no han reportado un problema de seguridad.

La vacuna entra al sistema inmune para producir anticuerpos y estimula un conjunto de células para combatir el coronavirus.

“Yo estoy emocionadisima, yo espero lo mas pronto posible de que no la puedan dar”, comentó otra residente en Coachella.

Aunque los resultados son prometedores, los expertos médicos del condado enfatizan que no es el momento de bajar la guardia.

“Todavía necesitamos seguir con las mismas precauciones, porque la vacuna será solamente para algunas personas al principio, por ejemplo los doctores, las enfermeras, pacientes con más complicaciones, la mayoría de gente necesitaremos esperar posiblemente 6, 8, o 10 meses”, comentó el el Doctor Geoffrey Leung, un médico con el Condado De Riverside.

Aún no hay fecha en que la vacuna esté disponible pero el avance médico tiene a muchos ansiosos.

“siempre y cuando se garantice que está funcionando bien”, comentó un residente en Coachella.

“Si claro, si es por el bien de la humanidad, pues hay que hacerlo”, indicó otro residente.

“Yo estoy encantada, ojalá pronto vengan,” comentó otra residente.

La vacuna aún no ha sido aprobada por la administración federal de drogas.