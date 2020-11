Conmovedor testimonio de la Hermana de una joven madre que perdió la vida en manos del padre de sus hijos.

Kunamundo



La hermana de una mujer de Desert Hot Springs advierte sobre los los peligros de la violencia doméstica.

Amina Duro, de 24 años, fue asesinada la semana pasada en la calle 8 en Desert Hot Springs.



Jesse Rico Valenzuela, de 28 años, se declaró inocente en la corte este viernes por el asesinato y otros cargos de delitos graves.

Amina Duro era madre de cuatro niñas.

Su hermana manifesto que estaban totalmente acongojada con la noticia, "Automáticamente pensé en mis cuatro hermosas sobrinas, como ¿a dónde van a ir? ¿En quién se van a apoyar? Van a crecer sin una madre".

Alana dijo que su hermana fue asesinada por violencia doméstica, a pesar que una orden judicial impedia a Valenzuela entrar en contacto con Duro.

"La violencia doméstica es real", dijo Alana. "Si estás en una relación de violencia doméstica, vete."

"Ella era muy joven también, realmente no tenía tanta experiencia de vida todavía", dijo Jeff Horton en VFW Post 1534 en Desert Hot Springs, donde Duro solía ser voluntario como cocinera, lavaplatos y servidora.

"Los niños son los que van a crecer sin un adulto con ellos o un padre", dijo Horton. "Van a tener que valerse por sí mismos porque ahora confían en los parientes para cuidar de ellos, o van a terminar en el sistema".

Para la familia de Duro, todavía hay preguntas sin respuesta. "¿Por qué mi hermana? ¿Por qué tuvo que llevarse a mi hermana, ella no se merecía esto", dijo Alana. "¿Por qué tomó a mi hermana a una edad tan temprana? Ella no tenía que ir.

Valenzuela está detenido bajo fianza de un millón de dólares. Se ha programado una conferencia de asentamientos criminales para el 24 de noviembre en Indio.

