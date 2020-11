El gobernador Newsom bajo fuego por asistir a una fiesta de cumpleaños durante la pandemia

Kunamundo

El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que no debería haber asistido a una cena de cumpleaños para una docena de personas en el elegante restaurante French Laundry la semana pasada, diciendo que debería haber sido un mejor ejemplo para un estado fatigado por un virus que está viendo aumentos pronunciados en los contagios.

Newsom, que ha suplicado a los residentes que eviten las reuniones sociales que mezclan hogares, dijo en una declaración el viernes que "mientras nuestra familia seguía los protocolos de salud del restaurante y tomaba precauciones de seguridad, deberíamos haber modelado un mejor comportamiento y no unirse a la cena".



El San Francisco Chronicle informó el viernes de la cena del 6 de noviembre para celebrar el 50 cumpleaños del viejo amigo y asesor político de Newsom, Jason Kinney. La cena al aire libre en The French Laundry en Yountville en el condado de Napa reunió a 12 personas, incluyendo al gobernador y a su esposa.

Las directrices estatales limitan las reuniones, definidas como "situaciones sociales que reúnen a personas de diferentes hogares al mismo tiempo en un solo espacio o lugar", a no más de tres hogares. No está claro si la regla se aplica a los restaurantes, sin embargo, que siguen diferentes instrucciones.

El Partido Republicano de California dijo en un tuit que el gobernador "parece estar hablando de ambos lados de su boca".

Molly Weedn, una representante de Kinney, dijo que todos los invitados a la fiesta seguían los protocolos de seguridad y se negaron a comentar por qué la celebración reunió a más de tres hogares.

"Esta fue una pequeña e íntima cena de 12 personas celebrada al aire libre con la familia y algunos amigos cercanos para celebrar un 50 cumpleaños", dijo Weedn en un comunicado a la Crónica.

No estaba claro de inmediato qué comió Newsom y cuánto gastó en The French Laundry, que ofrece una variedad de menús extremadamente caros.

El restaurante de 3 estrellas Michelin ha mantenido su menú degustación de $350 por persona, servido en un comedor al aire libre durante la pandemia. También agregó una serie de otras opciones, que incluyen un menú de $450 por persona para fiestas de hasta 12 personas, que se pueden servir en el interior o al aire libre, y otro por $850. El restaurante requiere que todas las reservas se paguen por adelantado.

Nathan Click, un portavoz del gobernador demócrata, dijo que la pareja pagó por sus propias comidas