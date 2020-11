Qué tan Seguro es comer en tiendas de campaña?Aunque estén al aire libre representran riesgos , dicen autoridades de salud.

Kunamundo

Los expertos en salud están asesorando lo que debe tener en cuenta cuando cena al aire libre para reducir el riesgo de exposición al coronavirus.



Negocios como Fresh Agave en Palm Desert han convertido su estacionamiento en un área de comedor con mesas de seis pies de distancia y una cobertura mínima para que los clientes se sientan seguros.

"Es mejor mantener el área abierta, mantener el aire circulando por la misma razón por la que no pusimos un dosel completo en la parte superior", dijo Christopher Cruz, un servidor de Fresh Agave.



Funcionarios de salud del condado de Riverside dijeron que si una tienda de campaña tiene tres paredes y no hay ventanas no es realmente comida al aire libre.

"Ciertamente entiendo que hace más frío y queremos tener los calentadores y no queremos que la brisa nos sople, pero ahora como estan dispuestas es lo mismo que cenar en cuatro paredes de un restaurante", dijo el Dr. Alan Williamson, Director Médico de Eisenhower Health.

El Dr. Alan Williamson de Eisenhower Health dijo que el riesgo de exposición al coronavirus es mayor cuanto más se adjunta un área.

entonces, ¿qué debes buscar cuando se trata de cenar a salvo?

"Espacio abierto como el que estamos en este momento este sería el entorno más ideal para una familia cercana disfrutando del exterior", dijo Williamson.

Pero hay otros factores en juego como ¿con quién estás cenando?

"Ten cuidado con las reuniones de grupos pequeños en las que tenemos personas de diferentes hogares, realmente estamos aumentando el factor de propagación", dijo Williamson.

E incluso al aire libre, la música en vivo puede traer un mayor riesgo de propagación del virus.

"Cuanto más fuerte tenga que tratar de hablar con usted, más voy a propulsar partículas incluso a través de la máscara para que un problema", dijo el Dr. Williamson.

Y antes de sentarte a la mesa, ten paciencia. Reduzca el riesgo de exposición dejando que el desinfectante haga su trabajo.

"Normalmente tienen que tener al menos tres o cuatro minutos de tiempo húmedo para que la mayoría de ellos se aseguren de que estamos matando el virus.