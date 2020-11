Bianco: El alguacil del condado de Riverside no responderá a las llamadas únicamente por no cumplir con las reglas del toque de queda.

Kunamundo



El alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, emitió un comunicado sobre las nueva mandaroria del estado. orden de toque de queda.

Bianco señaló que, si bien es importante tomar las medidas necesarias para protegerse del coronavirus, el departamento continuará con su política de no hacer cumplir las órdenes de salud pública.



"Ha sido política del Departamento del Sheriff alentar el comportamiento responsable y el cumplimiento de las órdenes del gobernador", escribe Bianco. Bianco escribió que el Departamento del Sheriff no responderá a informes que sean simplemente incumplimiento de órdenes de salud pública. "Para garantizar que no se violen los derechos constitucionales y limitar las posibles interacciones negativas y la exposición a nuestros diputados, no responderemos a las llamadas de servicio basadas únicamente en el incumplimiento de la nueva orden o las pautas de distanciamiento social y máscara", agregó Bianco.