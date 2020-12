Negocios locales reaccionan a las nuevas órdenes del estado

Kunamundo

El gobernador Gavin Newsome hoy anunció una nueva orden regional para frenar la propagación del coronavirus a lo largo del estado.

Newsome comunicó que ha dividido al estado de california en 5 regiones.

Las métricas para mantener a ciertos sectores de la economía abiertas en esas regiones dependen del espacio disponible en los hospitales.

El número de hospitalizaciones a causa del covid-19 siguen aumentando.

El estado hoy reporta que más de 8,000 californianos están internados con el virus.

Más de 2,000 se encuentran en cuidados intensivos.

El nuevo plan del gobernador Gavin Newsome divide al estado en cinco regiones: El Norte de California, Sacramento, La Área de la Bahía, El Valle de San Joaquín, y el Sur de California.

Un toque de queda estricto se activará en una de las regiones cuando la capacidad para ofrecer cuidados intensivos baje a un 15%.

Cuando las órdenes se pongan en marcha, negocios como el de Estella Platas tendrán que cerrar.

Platas es dueña de un salon de belleza en Bermuda Dunes.

“La primera vez que cerramos, yo me sentí desesperada, me asuste, no había nada, negocios, estaba preocupada, como vamos a comer, cómo vamos a pagar las facturas, que vamos hacer”, comentó Platas.

Platas no solo tiene a su familia en mente, sino también a sus trabajadoras.

“Me preocupa mucho, porque tenemos peinadores que quieren trabajar y al parar esto no van poder poner comida en su mesa”, agregó Platas.

Bajo la nueva orden, restaurantes ya no podrán ofrecer servicios en los exteriores.

“Si me decepcionante, como van a cerrar las industrias restauranteras, como nosotros, que van a cerrar los patios”, comentó Pedro Padilla de los restaurantes Santa Fe.

Padilla ha invertido miles de dólares para ofrecer sus platillos al aire libre en sus locales.

“Las mesas están a seis pies de retiradas, todo el tiempo estamos usando tapabocas”, agregó Padilla.

Los restaurantes y salones de belleza no son los únicos negocios que serán afectados por la orden.

Las tiendas minoristas sólo permanecerán abiertas con un cupo del 20 por ciento.

Medidas, que el gobernador enfatiza, son necesarias para evitar más muertes debido al COVID-19.

“Mucha gente no cree, y esa es la epidemia, porque no tenemos conciencia de que estamos en una epidemia”, comentó una residente del Valle de Coachella.

El Gobernador Newsome espera que la nueva orden de quedarse en casa entre en vigor en los próximos días.

El gobernador dijo también que los viajes no esenciales estarán restringidos en todo el estado de forma temporal.