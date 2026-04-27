Un brote de tormentas severas de varios días se intensifica hacia un peligroso punto máximo este lunes

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Partes del Medio Oeste de Estados Unidos, incluida gran parte de Illinois, podrían enfrentar este lunes la amenaza de tornados violentos, de categoría EF3 o superior, mientras un brote de tiempo severo de varios días entra en lo que podría ser su fase más peligrosa hasta ahora.

Vientos dañinos generalizados, granizo grande y tornados también amenazan a casi 40 millones de personas en una zona más amplia que se extiende desde el valle del Mississippi hasta el valle bajo del río Ohio este lunes.

La amenaza llega después de días de tiempo severo que ya han trazado un camino destructivo por partes de las llanuras y el sur, con más de 50 reportes de tornados desde el jueves. Entre ellos se incluyen un tornado violento, con una calificación preliminar de EF-4, en Enid, Oklahoma; tornados mortales en el norte de Texas; y múltiples advertencias de tornado de “Situación Particularmente Peligrosa” el domingo por la noche.

Este lunes está vigente un riesgo de nivel 3 de 5 por tormentas eléctricas severas desde partes del valle medio del Mississippi hasta el valle bajo del río Ohio, incluyendo casi todo Illinois y zonas de Missouri, el oeste de Indiana, el oeste de Kentucky y el noroeste de Tennessee.

Algunas de estas mismas áreas ya han sido golpeadas por tormentas severas en los últimos días. Elste lunes podría traer una primera ronda de superceldas seguida de una segunda ronda que podría organizarse en una línea de turbonada más tarde en el día.

Las superceldas de este lunes podrían ser capaces de producir algunos tornados potencialmente violentos, de categoría EF-3 o superior, y granizo de hasta el tamaño de una pelota de béisbol o más grande. A medida que las tormentas evolucionen durante la noche, la línea podría generar vientos dañinos generalizados, aunque las circulaciones incrustadas podrían seguir representando un riesgo de tornados.

El corredor desde el centro y sur de Missouri hasta el centro de Illinois podría ofrecer el entorno más favorable para las tormentas más fuertes, aunque la ubicación precisa del mayor potencial de tornados podría depender en parte de cómo las tormentas eléctricas matutinas modifiquen la atmósfera antes de la ronda de la tarde.

El sistema severo se desplaza hacia el este este martes, con un riesgo algo menor, pero aún significativo, de nivel 2 de 5 por tormentas eléctricas severas desde las llanuras del sur, pasando por el Mid-South, hasta el valle bajo del río Ohio.

Un tornado violento arrasó Enid, Oklahoma, la noche del jueves, lo que provocó una rara emergencia por tornado y causó daños de categoría EF-4 en partes de la ciudad, con algunas zonas arrasadas.

El tornado de Enid, con vientos estimados entre 273 km/h y 281 km/h, fue el más fuerte en Estados Unidos desde junio de 2025. Al menos 10 personas resultaron heridas y unas 40 viviendas sufrieron daños, aunque las autoridades dijeron que no se reportaron muertes.

Tornados mortales golpearon el norte de Texas el sábado, incluido un tornado de categoría EF-2 cerca de Runaway Bay, a unos 128 km al noroeste de Dallas. Al menos dos personas murieron y viviendas e infraestructura resultaron dañadas, lo que desplazó a decenas de residentes y aumentó el saldo del brote de tiempo severo de varios días.

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Con información de los meteorólogos Mary Gilbert y Linda Lam, y de Diego Mendoza, de CNN.