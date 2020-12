Despues de más de 40 años la tienda “Record Alley” se ve obligada a cerrar en medio de la Pandemia

Kunamundo



La tienda ubicada dentro del centro comercial Westfield Mall en Palm Desert cerrará sus puertas después de más de cuatro décadas en el negocio.

El dueño de la tienda, Jim Stephens, hizo el anuncio el martes en Facebook. Record Alley cerrará permanentemente sus puertas a finales de enero.

Mientras tanto, la tienda ofrecerá un 50% de descuento en todos sus productos partir del 28 de diciembre.

Stephens le dijo a News Channel 3 que una serie de problemas jugaron un papel en el cierre de la tienda, incluyendo problemas de salud.

"Mi esposa tiene problemas inmunológicos para empezar con b /c ella está en infusiones biológicas por lo que no podemos trabajar más en la tienda. No puede arriesgarse a conseguir COVID", escribió Stephens.

Stephens dijo que otro asunto sobre los pagos al centro comercial.

"Un problema principal es que estuvimos cerrados por 4 meses y el centro comercial quiere que paguemos por esos meses. Traté de razonar con ellos, pero están siendo muy testarudos. Lo dejaré así", escribió Stephens.

La tienda, que abrió sus puertas por primera vez en 1978, ofreció un retroceso cada vez más raro a los días de la tienda de discos. Ofreciendo discos de vinilo, CDs, casetes, DVDs, Blu-Rays, y varias productos de música y entretenimiento vintage y modernos.

Stephens señala que ha sido cada vez más difícil conseguir colecciones de vinilo para la tienda.

"Solía comprar grandes colecciones de forma regular, pero los últimos años han sido bastante secos, especialmente esta", dijo Stephens. "Realmente quería llegar a nuestros 50 años, pero se ha vuelto demasiado difícil".

No todas las esperanzas se pierden, sin embargo, aunque usted no será capaz de examinar la tienda, buscando a través de la impresionante película, vinilo, y colección de casetes que la tienda tenía que ofrecer, Stephens dijo que todavía mantendrá su sitio web y continuará comprando discos & CDs para vender en línea.

Los Stephens también esperan construir sus casasitting negocio en el futuro.

Nos hemos puesto en contacto con representantes para el centro comercial Westfield para más comentarios, quédese con News Channel 3 para cualquier actualización.