Wolf Blitzer, de CNN, vive una “terrible” experiencia cuando un hombre armado abre fuego cerca de la Cena de Corresponsales

Por Wolf Blitzer, Todd Symons y Logan Schiciano, CNN

Wolf Blitzer, de CNN, estaba a solo unos pocos pies de un hombre armado cuando se realizaron disparos afuera del salón principal en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Blitzer acababa de salir del baño de hombres en un piso superior, afuera del salón de baile en el Washington Hilton, cuando vio a un hombre con “un arma muy, muy seria”.

“De repente escuché estos disparos fuertes, muy fuertes, muy aterradores, justo cerca de mí. Lo siguiente que supe fue que un agente de policía me tiró al suelo y se puso encima de mí”, dijo Blitzer. Los agentes lo llevaron de vuelta al baño de hombres, donde unos 15 hombres más también se estaban refugiando.

El veterano presentador de CNN dijo que el hombre armado estaba a “solo unos pocos metros” de él cuando comenzó el tiroteo.

“No tenía idea, mientras escuchaba los disparos, a quién estaba apuntando este atacante, o si solo estaba tratando de asustar a todo el mundo”, dijo Blitzer. “Y, por supuesto, lo primero que se me pasó por la mente fue si iba a dispararme”.

“Fue un momento terrible, muy aterrador para mí”, añadió Blitzer.

Una persona está bajo custodia tras un tiroteo cerca del área de control en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, según el Servicio Secreto de Estados Unidos.

“Sí vi al hombre armado en el suelo después de que empezó a disparar. Los agentes de policía lo tiraron al suelo, pero él seguía disparando. Y yo podía escuchar los disparos”, dijo Blitzer, y añadió que había muchos policías allí para asegurar la zona rápidamente.

El tiroteo ocurrió fuera del salón de baile, en un piso superior cerca del área de control de seguridad del vestíbulo, donde se encuentran los baños.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el incidente, dijeron tres fuentes a CNN. La bala impactó en el equipo de protección del agente y fue trasladado a un hospital local.

El presidente Donald Trump y miembros de su gabinete, incluido el vicepresidente J. D. Vance, estaban en el evento que se celebraba en el salón de baile en ese momento y fueron escoltados rápidamente fuera del escenario y del recinto.

“Vaya noche en la ciudad de Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido”, escribió Trump en Truth Social.

Aunque inicialmente dijo que esperaba que el evento continuara, Trump regresó a la Casa Blanca a petición de las fuerzas del orden.

Trump dijo que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca será reprogramada.

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