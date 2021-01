Sobreviviente del SIDA de Palm Springs presiona para que los ensayos de la vacuna Covid-19 incluyan a personas VIH positivas

Kunamundo

Para Jeff Taylor, residente de Palm Springs, la pandemia de coronavirus no es la primera. También es un superviviente de la crisis del sida de la década de 1980. "Es casi lo mismo, deja vu de nuevo", dijo Taylor.

"Estoy vivo gracias a los avances científicos en la pandemia del VIH, así que soy un verdadero creyente en una vida mejor gracias a la química". Taylor se considera inmunodeprimido. Cuando se enteró de que Moderna estaba abriendo un sitio de investigación clínica para las vacunas contra el coronavirus en Banning a principios de este año, comenzó a realizar pruebas para el estudio.

"Así es como me mantuve con vida durante la pandemia del VIH: me inscribí en un ensayo tras otro de tratamientos experimentales", dijo. Cuando le dijo a los organizadores del estudio que tiene HIB, dijo que estaba excluido de participar. "Lo cual es contrario a lo que nos dijeron, que las personas con VIH podrían participar en todos los ensayos, y Moderna no había recibido ese mensaje". Dijo que si las personas seropositivas tratan el virus adecuadamente, las vacunas deberían funcionar en ellas de la misma manera que lo harían con cualquier otra persona. Al acercarse a su red de defensores del sida desde hace mucho tiempo, Taylor presionó a la FDA y a los Institutos Nacionales de Salud, así como a las compañías farmacéuticas, para que incluyeran a las personas VIH positivas en su investigación. En cuestión de semanas, Taylor dijo que comenzó a ver cambios en las políticas de los estudios clínicos. "Moderna lo logró muy rápidamente; son una empresa nueva en el campo; no tienen experiencia con el VIH y creo que simplemente no lo sabían", dijo. "No querían que nada retrasara el estudio o empeorara las cosas". Taylor ahora está esperando ansiosamente su inyección para vacunarse. Dijo que le molesta escuchar que el 50 por ciento de los trabajadores de la salud del condado de Riverside se han negado a tomar las vacunas que ahora están disponibles. "Creo que es un poco irresponsable, francamente", dijo. "Es negligencia médica e irresponsabilidad y estoy realmente conmocionado y entristecido al ver que eso está sucediendo". Según la FDA, tanto Pfizer como Moderna incluyen ahora pequeñas muestras de personas VIH positivas en su investigación de la vacuna contra el coronavirus. Los fabricantes de medicamentos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de KESQ.