El Departamento del Sheriff publica las notas del secuestro de Guthrie con la esperanza de obtener nuevas pistas

Por Alaa Elassar, CNN

Casi seis meses después de la desaparición de Nancy Guthrie de su casa en el barrio Catalina Foothills de Tucson, Arizona, los investigadores publicaron el contenido completo de una nota de rescate y una nota complementaria que, según creen, podría contener pistas que alguien familiarizado con los presuntos secuestradores podría reconocer.

Las autoridades instan al público a analizar los patrones lingüísticos de las notas.

Las autoridades indicaron que los mensajes presentan “patrones distintivos de elección de palabras, sintaxis y fraseología” que reflejan el estilo único del autor, reconocible para quienes lo conocían. Las notas también podrían brindar información sobre la mentalidad del autor, sus motivos y cómo cambió su tono con el tiempo, y proporcionar una nueva pista que podría acercar a las autoridades al paradero de Guthrie.

CNN contactó a un portavoz de la familia Guthrie para solicitar comentarios sobre la publicación de las notas.

La primera nota, enviada un día después de su desaparición, provenía de alguien que afirmaba tenerla y que “estaba a salvo, pero asustada”, y que no sería liberada hasta recibir un pago de US$ 4 millones en bitcoins, según los mensajes completos publicados el viernes por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y la oficina del FBI en Phoenix.

“La retendremos un máximo de 7 días”, decía la nota dirigida a su hija, Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today” de NBC.

“Si no se recibe el pago antes de la fecha límite del lunes 9 a las 5 p.m., la matarán. Su madre lo sabe y su vida está en sus manos. Es por el bien de todos que esto se resuelva cuanto antes. No podrá contactarme a partir de ahora; no habrá negociación. No juegue con nosotros, las fuerzas del orden no podrán ayudarle”.

La segunda nota, enviada el 6 de febrero, estaba dirigida a la “Familia Guthrie” y afirmaba que Guthrie había muerto.

“No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico”, decía la nota. “Nunca tuvimos la intención de hacerle daño; no era nuestra intención. Falleció poco después de ser secuestrada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en la naturaleza. Nada de lo que hubieran hecho podría haber cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que encuentren paz. Lo lamentamos profundamente”.

CNN y medios locales aceptaron inicialmente una solicitud de las autoridades y de la familia Guthrie para no divulgar el contenido de las notas, de manera que pudiera comprobarse la autenticidad de cualquier comunicación posterior de los secuestradores, dijo John Miller, principal analista de CNN sobre seguridad e inteligencia.

Guthrie, de 84 años, no tenía consigo su teléfono ni sus medicamentos esenciales cuando desapareció de su casa durante la madrugada del 1 de febrero.

Durante seis meses, los investigadores han analizado indicios que parecían ofrecer esperanza, entre ellos grabaciones de video y miles de pistas, pero hasta ahora no han obtenido el resultado que su familia desea desesperadamente: llevarla de regreso a casa.

Los investigadores también han seguido analizando pruebas forenses, entre ellas evidencia de ADN, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. Cabellos encontrados dentro de la casa de Guthrie fueron sometidos a pruebas, pero no apuntan a ningún sospechoso en la investigación de su secuestro, dijo el departamento a CNN el jueves.

Los investigadores creen que alguien que conozca o haya interactuado con el autor de estas notas —incluido un amigo, familiar, compañero de trabajo, compañero de clase o conocido— podría reconocer su estilo de escritura y tener información que ayude a identificar al responsable.

El 10 de febrero, el FBI publicó imágenes y videos que muestran a una persona enmascarada frente a la puerta de la casa de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición y en otro momento previo. Según el comunicado de prensa de este viernes, los investigadores instan al público a considerar si alguna persona conocida mostró un comportamiento inusual en torno a la fecha de la desaparición de Guthrie y a la aparición de dichos videos.

El comportamiento inusual podría incluir: cambios en el estado de ánimo o la apariencia, lesiones inexplicables, alteraciones de su rutina normal, salidas repentinas del área alrededor del momento de su desaparición, limpiar o reparar su vehículo, o un interés inusual —o falta de interés— en el vecindario de Guthrie o en la investigación.

Las autoridades reconocieron que algunas personas con información podrían haber guardado silencio debido a relaciones personales, temores por su seguridad o miedo a perjudicar su reputación, y las instaron a aportar lo que saben.

“Las relaciones y las lealtades cambian con el tiempo”, dijo el departamento del sheriff.

Durante la búsqueda, los hijos de Guthrie han difundido reiteradamente en las redes sociales emotivos mensajes en video dirigidos a los responsables, en los que les suplican que ayuden a llevar a su madre de regreso a casa.

En su mensaje más reciente, publicado el 27 de julio, Savannah Guthrie dijo que su familia seguía “en agonía” y describió la situación como “una pesadilla que no termina”.

“Siempre sentiremos dolor por ella y ese vacío en nuestros corazones”, dijo. “El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que has intentado hacer las cosas de la manera correcta. Así que te pido, te suplico, que hagas lo correcto ahora, que tomes la decisión correcta, que nos ayudes a encontrarla y que nos digas dónde buscarla”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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Con información de Devon Sayers, Bonney Kapp, Brian Stelter, Julianna Bragg y Amanda Musa, de CNN.