Condado lanza portal digital para monitorear las vacunas contra el COVID-19

Kunamundo

En diciembre las primeras vacunas contra el COVID-19 se empezaron a administrar en el Condado de Riverside.

Han pasado casi tres semanas desde que comenzó la vacunación en el condado y de acuerdo con las autoridades, cada día más y más trabajadores de salud reciben la vacuna.

Esta semana, el Condado de Riverside lanzó un tablero digital para que la comunidad rastree el seguimiento de las vacunas.

“Es para mantener al público informado de la cantidad de dosis de vacuna que vamos recibiendo y la cantidad que se está administrando”, informó la portavoz del Condado Yaoska Machado.

De acuerdo a las cifras, el condado ha recibido más de 25,000 mil dosis de la vacuna hasta el día de hoy.

Este miércoles, se reporta que más de 17,000 trabajadores de salud se han vacunado contra el COVID-19.

“Estos son los trabajadores de la salud que están en contacto directo con pacientes que tienen coronavirus o que posiblemente han estado expuesto a este virus”, comentó Machado.

Este 6 de enero, más de 400 residentes con trabajos de alto riesgo de contraer el virus se vacunaron en riverside.

Se ha reportado, por los expertos de salud, que cerca del cincuenta por ciento de los trabajadores de salud han rechazado la vacuna.

“Estamos conscientes que hay un porcentaje alto de la población en general y particularmente por los trabajadores de salud que aún no se deciden por la vacuna, no es que no quieren, pero quieren ver cómo se desarrollan en este periodo”, dijo Machado.

El 8 de diciembre, el condado alcanzó los 100,000 casos.

En menos de un mes los casos de coronavirus se duplicaron en el Condado de Riverside.

Hoy se registran más de 200,000 contagios.

“Por lo menos, por el resto de enero la situación va continuar en números rojos porque acabamos de acabar el feriado”, dijo Machado.

El condado tiene planes de vacunar a más trabajadores que caen bajo la primera fase este miércoles 7 de enero en el centro Roy Wilson ubicado en el 72564 Ramón Road en Thousand Palms de 9 de la mañana a las 3 de la tarde.

Estos incluyen a los que laboran en centros de vida asistida, paramédicos, y quienes se dedican a cuidar de la salud de otros en casa, entre otros.

“Si usted es elegible para ese nivel, le recomendamos que por favor haga su cita para recibirla y una vez que llegue demuestre que es uno de estos trabajadores esenciales”, informó Machado.

Según las fases del condado, los próximos en recibir la vacuna incluirá a personas mayores de 75 años, trabajadores de las tiendas de comida, maestros, entre otros.

“Como todavía no todos podemos recibir una vacuna, le pedimos a la gente que tenga mucha paciencia, pero sobre todo mucha cautela ahorita”, concluyó Machado.

Si le gustaría visitar la página para monitorear las vacunas aquí está el enlace.