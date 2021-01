Se agotaron con rapidez las citas para las vacunas en el condado

Kunamundo

Desde que se abrió el camino para que más habitantes del condado reciban la vacuna contra el COVID-19, conseguir una cita se ha convertido en una tarea difícil.

El condado comunica que espera mejorar el proceso para agilizar el suministro de la vacuna.

A Fidencio Ramirez le alegra saber que ahora él ya califica para la vacuna contra el covid-19.

“Pienso que va ser de buen beneficio, de mucho beneficio”, dijo Fidencio.

Sin embargo, como conseguir una dosis, le causa preocupación.

“No me he registrado y no se ni en donde uno se puede registrar”, agregó Fidencio.

El condado ha destinado un portal en el internet para que personas como Fidencio se registren para hacer una vacuna.

“La mayoría que ya tenemos edad, algunos pues no estamos muy familiarizados con la tecnología”, dijo Fidencio.

Pero, 700 residentes en el Valle de Coachella sí lograron una reservación para el magno evento de vacunación este sábado en los terrenos de la feria en Indio.

Según el condado, tras anunciar que maestros, trabajadores del campo, y personas mayores de 65 años califican para la vacuna, las citas se agotaron en un par de horas.

“Que haya más oportunidad porque es necesario la necesitamos ahorita“, comentó Fidencio.

Personas de la tercera edad que necesiten ayuda pueden llamar al 800-510-2020.

Pero de acuerdo con el portavoz del Departamento de Salud, José Arballo, todas las citas por el momento han acabado en las siete clínicas programadas en toda la región.

También indica, de que si no le contestan, es debido a que las líneas de teléfono han estado ocupadas sin parar.

“Estamos trabajando duro para expandir el número de clínicas que ofrecemos”, dijo Arballo.

También comenta que esperan aumentar el personal en los sitios y así poder extender sus horas para vacunar a más residentes.

Esto le brinda esperanzas a algunos trabajadores esenciales y los de la tercera edad del valle de Coachella.