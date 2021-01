Se confirma el fallecimiento del Padre Francisco Valdovinos

Los Siervos Misioneros De la Santísima Trinidad confirman que el Padre Francisco Valdovinos, ST, murió el domingo por la tarde por complicación del coronavirus.

El Superior General, el Padre Michael Barth, anunció su muerte a través de un comunicado.

Por varias semanas el Padre Francisco Valdovinos se mantuvo en un respirador y su condición no mejoró, informó el Padre Barth.

De acuerdo al Padre Barth, se respetaron las directrices del Padre Valdovinos.

Es con gran tristeza que yo les doy el anuncio de la muerte del Padre Francisco Valdovinos, S.T. de Covid-19 y sus complicaciones.

Después de semanas en el hospital y en respirador, su condición no mejoró y se le dio seguimiento a sus directrices.

Sentimos enorme gratitud por el profesional médico quien con paciencia y compasión atendieron a nuestro hermano.

Un miembro de su familia inmediata, su hermana Laura, tuvo la oportunidad de visitarlo en dos ocasiones antes de su muerte.

Lo encomendamos ahora a Dios, el dador de toda vida e imploramos a Nuestra Señora de Guadalupe que le de la bienvenida al Reino de Dios.

A cada uno de nosotros nos corresponde sentir gratitud por su vida y el ministerio incansable y lleno de celo apostólico que le brindó al pueblo de Mecca y también a las gentes de Compton, CA y Tallahassee, Florida.

Los Siervos Misioneros estamos conscientes del gran amor por él de tantos de ustedes. Nosotros compartimos en esa tristeza y oraciones.

La voluntad de Dios siempre es vida eterna. Para nosotros, personas de Fe, la vida no se acaba, se transforma. Programación de oración, rosario y velación pronto se dará a conocer.

In the Most Holy Trinity, Fr. Michael K. Barth, S.T. Superior General