A pesar de la pandemia, comunidades prepararon eventos en honor a Martin Luther King, Jr

COVID-19 ha impedido que la gente celebre muchas cosas el año pasado, pero no puede detener el legado del Dr. Martin Luther King, Jr.

Este año el mensaje del Dr. Martin Luther King se cierne sobre los acontecimientos actuales.



"Estaba tranquilo que a veces había en nuestros pensamientos y en nuestras mentes, lo que este hombre ha representado ", dijo Regina Robertson, quien participó en la marcha de la unidad.

La marcha de la unidad se veía diferente a la del año pasado. Personas de diferentes comunidades se reunieron en solidaridad, a seis pies de distancia con máscaras puestas.

"Todos salimos, fue magnífico, oramos habló de diferentes cosas que queríamos ver en el próximo año que estamos agradecidos de ser parte de este día", dijo Robertson.

El jefe de policía también se unió a la caminata.

"Sólo comunicándonos con él sobre las brutalidades policiales y las cosas diferentes con las que tuvimos que lidiar", dijo Robertson.

El pastor organizador Kephyan Sheppard dijo que es importante recordar a la difunta activista de derechos civiles ahora

"Mirando lo que sucedió en el Capitolio hace unos días y mirando lo que sucedió durante el verano, los disturbios civiles que simplemente explotaron no sólo aquí, sino también a nivel internacional", dijo Sheppard. "Creo que las palabras del Dr. King más demostraron ser proféticas."

El pastor Sheppard dijo a News Channel 3 mirando el mundo hoy, que podríamos usar la guía del Dr. King.

"Creo que nos alentaría a seguir luchando por la justicia para seguir luchando por la justicia, dijo una vez que el motín es una voz de los inauditos, así que creo que estas protestas son voces no escuchadas, pero creo que condenaría la violencia junto con ellos", dijo Sheppard.

Pero como hemos visto en 2020, la lucha por la igualdad no es fácil.

"Muchos de nosotros estamos diciendo que basta ya que estamos hartos que queremos ser diferentes nos dimos cuenta de que no podemos depender de nadie más que tenemos que hacer el cambio, tenemos que hacerlo con nosotros mismos", dijo Sheppard.

Las familias en casa también pueden honrar el legado del Dr. King este año de más de una manera, comenzando con una simple conversación sobre la vida del Dr. King.

"Podemos honrarlo un día al año oficialmente, pero podemos honrarlo literalmente 365 sólo por acción", dijo Sheppard.

El mes que viene es el mes de la historia negra, es otra oportunidad para que la comunidad continúe el legado del Dr. King.