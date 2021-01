Cientos de personas participaron en la jornada de vacunación, la mayoría esperaron en la fila más de una hora, a pesar de tener una cita.

Kunamundo



"Me siento muy, emocionada!", Dijo Marietta Atkins residente de Palm Springs.

"Definitivamente no quiero conseguir el covid, así que solo necesitaba la vacuna", dijo Dan Gibeau, residente de La Quinta.

Todas y cada una de las personas tenían sus propias razones para presentarse para recibir la vacuna.

"Tengo 73 años, he sido muy, muy cuidadoso. No he visto a mis nietos en casi un año ni a mis hijos. Mi suegra está en un centro de vida asistida", dijo Austin Buffum, residente de Palm Springs.

Desde que se abrió el primer nivel de la Fase 1B de la semana pasada, más personas han salido a vacunarse aunque eso signifique esperar en la fila durante más de una hora.

Los residentes en el nivel 1 de la Fase 1B recibieron el visto bueno para vacunarse. El grupo incluía a personas de 65 años o más y trabajadores esenciales selectos, como los de educación, cuidado de niños, servicios de emergencia y alimentación y agricultura.

Las vacunas están disponibles para las siguientes personas que viven o trabajan en el Condado de Riverside:

Cuidados intensivos.

Instalaciones de enfermería especializada e instalaciones de vida asistida (personas médicamente vulnerables)

Primeros Respondedores (paramédicos/EMT)

Hospitales Correccionales

Salud del comportamiento (psiquiátrica)

Centros de diálisis (personal)