Preocupación por reacciones alérgicas de un lote de dosis de vacunas “Moderna” en San Diego

Kunamundo





El domingo, la Epidemiologista del Estado de California, la Dra. Erica S. Pan, recomendó a los proveedores que detuvieran la administración de un lote de vacunas Moderna distribuidas en el lote 41L20A después de que algunas personas en el Condado de San Diego experimentaran reacciones alérgicas agudas a la vacuna.

"Menos de 10 personas requirieron atención médica durante el lapso de 24 horas. Por precaución y también reconociendo el suministro extremadamente limitado de vacunas, estamos recomendando que los proveedores utilicen otro inventario de vacunas disponible y detengan la administración de vacunas desde El lote moderno 041L20A hasta que la investigación de los CDC, FDA, Moderna y el estado esté completa. Proporcionaremos una actualización a medida que aprendamos más", dijo el Dr. Pan.

La cantidad de personas afectadas fue minúscula en comparación con cuántas personas han sido vacunadas en el condado.

El condado de Riverside confirmó el lunes por la tarde que los cuatro sitios de vacunación COVID-19 operados por el condado no se verán afectados por la pausa. Según el RUHS-Salud Pública, los funcionarios revisaron las dosis de Moderna planeadas para su uso en las clínicas de vacunas en Corona, Menifee, Beaumont e Indio y determinaron que no eran parte del lote afectado.

"Riverside County Public Health ha comprobado nuestro caché y ha notado que no tenemos ese número de lote", dijo Brooke Federico, portavoz del condado de Riverside.

Federico dijo que estaban comprobando con sus parejas para ver si recibían el lote.

"Comprobamos el número de lote, es un número de lote diferente. Tenemos una vacuna Moderna diferente", dijo el Director Médico del Departamento de Emergencias de Salud Eisenhower, Dr. Euthym Contaxis.

Un portavoz de Desert Care Network confirmó a News Channel 3 que fuera de sus hospitales, sólo el Hi-Desert Medical Center está administrando vacunas Moderna. El hospital no tenía el lote, según su portavoz.

Otras preocupaciones han surgido después de que una variante más contagiosa del virus COVID-19 se haya relacionado con más brotes en California, incluyendo el condado de Santa Clara en el área de la bahía.

Según el Departamento de Salud Pública de California, "Además del Condado de Santa Clara, la variante 452R se ha detectado en los condados de Humboldt, Lake, Los Angeles, Mono, Monterey, Orange, Riverside, San Francisco, San Bernardino, San Diego y San Luis Obispo."

CDPH, el condado de Santa Clara y la Universidad de California en San Francisco anunciaron que la variante estaba siendo cada vez más identificada por la secuenciación del genoma viral.