Primera clínica de vacunación para agricultores llega a un rancho en Mecca

Los esfuerzos para vacunar a la comunidad agrícola en el Valle de Coachella se amplifican.

Esta mañana en el rancho Tudor en Mecca, llegó una clínica móvil para vacunar a sus trabajadores contra el COVD-19.

“Nuestra gente campesina son esenciales, eso es muy importante entender”, dijo el Supervisor V. Manuel Perez del distrito 4.

Según en condado, está clínica de vacunación contra el coronavirus diseñada específicamente para campesinos es la primera en el estado.

“Es importante entender que ellos también tienen que tener prioridad en ellos para tomar su vacuna”, agregó el supervisor Perez.

El condado reporta que hoy vacunó a cerca de 300 trabajadores del campo.

Entre ellos, Ezequiel Hernández, quien dice que temía ponerse la vacuna.

“En realidad me siento fantástico, yo soy de las personas que a veces tenía miedo por las vacunas, pero me anime y me siento muy agusto”, dijo Hernandez.

Jose Corona tambien espero su turno para una dosis. El dice que la vacuna le brinda alivio.

“No quiero volver a enfermar, ya estoy de edad y tengo miedo y con la vacuna yo sé que todo va salir bien”, dijo Corona.

La meta es llevar clínicas improvisadas como estas a diferentes campos del este del valle de Coachella.

“Los trabajadores del campo tienen mucha dificultad para trasladarse, para transportarse para acceder a una computadora y poder inscribirse para las vacunas, nosotros estamos eliminando todas esas barreras”, dijo el Doctor Conrado Bárzaga del Distrito de Salud del Desierto.

Las autoridades del condado han aceptado el reto de vacunar a los miles de campesinos pero hay varios tropiezos que desaceleran sus esfuerzos.

“No es que no tenemos la capacidad, que no tenemos los trabajadores para vacunar a la gente, el problema es que no tenemos las vacunas y seguimos abogando al nivel federal que nos manden las vacunas”, dijo el Supervisor Perez.

A pesar de estos contratiempos, los organizadores de esta labor llaman el inicio de esta tarea un gran éxito.

“El Condado de Riverside pone el ejemplo a toda la nación de cómo se deben de valorar a nuestros campesinos”, concluyó Luz Gallegos, la directora de TODEC.

El supervisor Pérez informa que continúan presionando al gobierno federal para más vacunas y así continuar con esta función.