Investigación en curso después de que se encuentran restos humanos dentro de un vehículo en llamas en el valle…

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside está investigando una muerte sospechosa después de que se encontraron restos humanos dentro de un vehículo en llamas en la comunidad de Oasis. El vehículo fue encontrado el domingo en el área desértica cerca de la carretera estatal 195 y la avenida 70 en el área no incorporada de Oasis. No había más detalles disponibles en este momento. No se ha realizado ninguna identificación de los restos en este momento. La Unidad Central de Homicidios del Sheriff del Condado de Riverside asumió la investigación. El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside alienta a cualquier persona con información sobre el incidente a que se comunique con el Investigador Central de Homicidios Muñoz al (760) 770-2452 o al (951) 955-2777.