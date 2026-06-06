Así es la selección de España para el Mundial 2026: las estrellas, los jugadores clave y las bajas

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

España prepara bajo el comando de Luis De La Fuente el asalto final a su arremetida de los últimos dos años.

Entre la Eurocopa ganada en 2024 y la llegada a la final de la Liga de Naciones de 2025, “La Roja” ha vuelto por sus fueros y se cree cada vez más cerca de bordarse en el escudo su segunda estrella como campeona del mundo.

Argumentos, le sobran. Por estilo de juego y formas, por la contundente manera de atacar, y, sobre todo, porque en un equipo donde no parece haber enormes individualidades, el carácter colectivo del juego de De La Fuente hacen pensar que la selección ibérica será candidata a pelear por su sueño mundialista.

El desparpajo y la irreverencia del joven jugador de 18 años le dan todas las cartas para ser no solo candidato a jugador joven del torneo, sino una de las grandes figuras de la Copa del Mundo.

Es cerebro ofensivo del equipo, y todo parece hacerlo bien. Sabe meter pases filtrados para erosionar a la defensa rival y también puede acelerar para confundir y rematar con su pegada.

El mejor volante central del mundo, Balón de Oro en 2024, y una de las grandes figuras de esta selección. Completamente sano, será el tiempista, encargado de manejar el carro del equipo, para darle salida o para controlar el balón cuando España necesite menos vértigo y más posesión.

El ariete vasco es garantía de gol. Tiene una pegada de peso pesado, con contundencia en el área, el atacante de la Real Sociedad llegará fino al Mundial, y ya mostró que puede ser clave para De la Fuente.

Martín Zubimendi

El volante central del Arsenal es fundamental para el equilibrio, algo vital en el equipo de De la Fuente. Su ida y vuelta y su pegada de lejos serán importantes para España.

Dani Olmo

Una navaja suiza en el ataque. Puede jugar por fuera o por dentro, y siempre resuelve cualquier problema.

Ferrán Torres

Si repite lo que logró con el FC Barcelona este año, será clave para España en el Mundial. “El Tiburón” está al acecho del gol en el área rival.

De la Fuente armó una lista muy lógica de futbolistas de cada al Mundial, y no hay demasiados nombres que hayan quedado afuera, aunque sí sorprende que no haya ni un solo jugador del Real Madrid.

De las bajas, la más dolorosa es la de Dani Carvajal, quien se quedó afuera de la lista tras una penosa lesión de rodilla y una dura recuperación, que, sumado a la crisis del Real Madrid, le impidió volver en su mejor forma, pese a haber sido el capitán del equipo.

Dean Hujisen, por el contrario, pagó una mala temporada en el Real Madrid. El central se quedó fuera de la lista, perdiendo la oportunidad de reivindicar su figura como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo. No fue el principal problema del Madrid esta temporada, pero claramente quedó desguarnecido por las flaquezas del equipo.

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