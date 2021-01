Coachella honra al oficial nativo del valle por su heroica labor en el capitolio…

Kunamundo

Que protegió al Congreso durante los disturbios.

El Ayuntamiento de Coachella honrra al oficial de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Juan López, nativo de Coachella, por sus acciones heroicas durante los disturbios en el Capitolio. López no pudo estar presente para aceptar el honor ya que la familia dijo que todos los oficiales de policía del Capitolio han estado trabajando en turnos de 12 a 16 horas diarias desde el motín.

La familia estuvo presente para aceptar el honor en nombre de Juan. Presentaron un comunicado del propio López.

"En primer lugar, me gustaría agradecer al concejo municipal y al alcalde Hernández por su apoyo. Me siento verdaderamente honrado y honrado de ser reconocido por la comunidad que siempre consideraré mi hogar. Aunque sé que es un cliché decir esto, pero Solo estaba haciendo mi trabajo en ese terrible junto con mis hermanos y hermanas. Hicimos un juramento para proteger a los miembros del Congreso, el personal y los visitantes. A pesar de que el Capitolio fue violado, logramos nuestra misión. Hubo muchos oficiales que actuaron valientemente ante el peligro y el miedo y me enorgullece llamarlos mis hermanos y hermanas En estos tiempos de continua incertidumbre, puedo decir sin lugar a dudas que todos seguiremos cumpliendo nuestro juramento de proteger la democracia. También quiero agradecer a mi familia, que me ha apoyado a lo largo de mi carrera, en las buenas y en las malas. Sé que no es fácil para ellos y, por lo tanto, agradezco su amor y compromiso inquebrantables. Espero que nuestros jóvenes también se den cuenta de que ellos también pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Nunca soñé que terminaría donde estoy hoy, pero logré mi objetivo gracias a mis amigos, familia, maestros y comunidad. Y una vez más, les agradezco a todos por el continuo apoyo ". - Declaración del oficial de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Juan López "Estamos muy orgullosos de él", agregó la familia López durante la reunión del consejo. Lopez creció en la ciudad de Coachella y se graduó de Coachella Valley High School.