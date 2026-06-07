¿Cuánto ganan los jugadores y las selecciones por participar en el Mundial 2026?

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

La FIFA aprobó una distribución financiera récord para el Mundial 2026. Inicialmente, el organismo había anunciado una bolsa de 727 millones de dólares para las selecciones participantes, pero en abril de este año aumentó la cifra total a 871 millones de dólares, un aumento que, según la FIFA, se debe al éxito comercial del torneo.

Esta cantidad hace que el Mundial 2026 sea la competición de selecciones con los premios económicos más grandes de la historia, superando por mucho los 440 millones de dólares que se repartieron en Qatar 2022.

Algo importante a dejar en claro es que los jugadores no son compensados por participar en el Mundial directamente por parte de la FIFA. Es decir que no perciben un pago o un premio individual. Sin embargo, la entidad que rige el fútbol planetario sí da dinero a los clubes y federaciones nacionales, que deciden luego cómo distribuirlo entre jugadores, cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación.

Para este Mundial, las contribuciones económicas por parte de la FIFA —que aumentaron un 15 por ciento más— incluyen un incremento en la subvención de preparación para el Mundial así como en los premios por clasificación.

Cada selección clasificada recibirá al menos 12,5 millones de dólares, mientras que el campeón podrá superar los 50 millones en premios directos.

A todo esto, cada federación establece sus propios sistemas de bonificaciones, por lo que dos futbolistas participantes en un mismo Mundial pueden recibir cantidades muy diferentes, dependiendo de la política de su federación.

Los clubes, que colaboran cediendo jugadores para que se unan a sus selecciones y disputen el Mundial, también recibieron un aumento en el dinero que perciben.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Para las ediciones de 2026 y 2030, los clubes recibirán 355 millones de dólares en total, un aumento considerable con respecto a los asignados para Rusia 2018 y Qatar 2022, que fueron de 209 millones.

El mecanismo usa un cálculo que cuenta los días que cada jugador está en la competición. Cuanto más lejos llega la selección, mayor es el monto de dinero. Los clubes que aporten más futbolistas recibirán más. Esta medida busca reconocer la ayuda de las entidades deportivas para el desarrollo de los jugadores y el éxito comercial del torneo.

Sin dudas, el Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia financiera del fútbol. En definitiva, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá no solo será el más grande en términos deportivos, sino también el que más dinero reparta en toda la historia del fútbol.

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