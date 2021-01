Congresista Raúl Ruiz regresa al valle de Coachella tras recuperarse del COVID-19…

Kunamundo

El representante Raúl Ruiz regresa al Valle de Coachella luego de recuperarse del COVID. El congresista Dr. Raúl Ruiz está de regreso en el Valle de Coachella luego de recuperarse del coronavirus. Ruiz anunció el miércoles por la noche que fue absuelto por el agente del caso de DC COVID y ahora se encuentra nuevamente en el Valle de Coachella. "El administrador de casos de DC COVID me autorizó esta mañana y llamé a un amigo médico especialista en coronavirus para obtener una segunda opinión". Ruiz wrote on Facebook.



A pesar de su mejor condición, Ruiz dijo que todavía se queda sin aliento al caminar. Ruiz confirmó que dio positivo por coronavirus el martes pasado. Documentó su condición casi todos los días en las redes sociales. Informó de sus problemas con ataques de tos, pérdida del sentido del olfato, fiebre baja, dolor de cabeza y pérdida de energía.

Sus síntomas empeoraron levemente durante el fin de semana, pero no requirió hospitalización.

Ruiz informó que su fiebre junto con muchos otros síntomas habían desaparecido esta semana. El martes, escribió que solo necesitaba mostrarle al agente de Salud Pública de DC que su fiebre no regresaría durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimirla y una reducción significativa de los síntomas. El congresista estaba muy emocionado de reunirse con su familia, ya que ha estado luchando contra el virus toda la semana en Washington D.C. "Estoy en casa con mi familia, mis tesoros, mis amores. Oh, cuánto los extrañaba", escribió Ruiz. Ruiz proporcionó su actualización poco después de las 9 p.m. Señaló que está agotado y tiene una salida a las 8 a.m. del jueves.