Alcaldesa Holstege y alguacil del condado de Riverside, estallan en redes…

La alcaldesa Holstege y el sheriff Bianco suenan por pandemia

Una guerra de palabras entre el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, y la alcaldesa de Palm Springs, Christy Holstege, ha provocado una fuerte reacción en las redes sociales.

Holstege critica el manejo de la pandemia por parte de Bianco y cómo recientemente describió su propia experiencia con el virus como "nada importante". Los problemas comenzaron el miércoles cuando Holstege publicó en su página de Facebook que está decepcionada de que su posición sobre el virus no haya cambiado después de que "muchos de sus electores han sufrido los devastadores impactos de la mortal pandemia". Bianco respondió, escribiendo en su página: "Iba a preguntarte si deliberadamente distorsionaste mi comentario, pero después de leer toda tu publicación, veo que estás lleno de información errónea, así que no importa. Eso no te ayudará en tu carrera para la asamblea. "

Tanto Holstege como Bianco hablaron hablaron con nuestra cadena hermana News Channel 3. "Me molestó un poco ver su comentario y decirlo sobre mí, no corregir el registro. Dije que estoy feliz de corregir el registro, solo estoy compartiendo hechos sobre nuestra comunidad y cosas que te he escuchado. decir ", dijo Holstege.

"Es increíblemente imprudente, no es verdad, es una tergiversación total del artículo y de lo que he dicho. Y ella lo sabe y lo hizo a propósito, o fue imprudente al no leer el artículo y decidió que iba a Adelante eso de todos modos ", respondió Bianco. ¡Ambos funcionarios electos tienen mucho más que decir!