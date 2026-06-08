Una capital latinoamericana encabeza la lista de las mejores ciudades del mundo para comer, según Time Out

Por Avni Trivedi, CNN

Al planificar un itinerario de viaje, todo se reduce a lo que ofrece la ciudad. Algunos visitantes dedican un día entero a explorar un sitio histórico o a subir una montaña hasta un mirador impresionante.

Pero otros tienen la vista puesta en una sola cosa: los menús. Explorar una ciudad a través de su gastronomía te permite saborear —literalmente— ese lugar. Y decidir a dónde ir para satisfacer tus antojos este año acaba de volverse un poco más fácil. El gigante editorial Time Out ha publicado una lista clasificada de las mejores ciudades gastronómicas del mundo.

La ciudad peruana de Lima ocupó el primer puesto. Considerada ampliamente como la capital culinaria de América Latina, esta metrópolis costera es conocida por delicias del mar como el ceviche y la causa limeña, un elegante plato frío de capas de papa. Para quienes desean comer bien sin afectar demasiado su bolsillo, la ciudad también fue calificada como la más económica para comer fuera de casa entre las 20 ciudades gastronómicas de la lista.

Virginia Gil, editora para Estados Unidos de Time Out, afirma que una ciudad gastronómica es mucho más que un buen lugar para comer.

“Las ciudades de esta lista son conocidas por sus ingredientes, sus cocinas emblemáticas y sus arraigadas tradiciones culinarias, que han influido en la forma en que la gente come en todo el mundo”, dijo Gil en un correo electrónico a CNN Travel. “No son solo lugares a los que acuden hoy en día los amantes de la gastronomía; son destinos que han atraído a viajeros en busca de excelentes comidas durante décadas”.

Para tener una idea clara de cuáles eran las ciudades favoritas de los amantes de la comida, Time Out encuestó a 24.000 residentes locales de 150 ciudades de todo el mundo, preguntándoles sobre la calidad de los restaurantes y la comida, los precios asequibles de los establecimientos y la cultura de la ciudad. Los editores y expertos gastronómicos de Time Out evaluaron los resultados e incluyeron únicamente a la ciudad mejor clasificada de cada país.

En el segundo puesto por segundo año consecutivo, Bangkok (Tailandia) ofrece una “cultura de comida callejera inigualable”, según Time Out. Las aventuras culinarias en esta ciudad ofrecen sabores dulces, picantes, ácidos y salados en platos famosos que pueden costar menos de 5 dólares.

Ciudad de México ocupa el tercer lugar, ofreciendo una escena gastronómica diversa que abarca desde restaurantes con estrellas Michelin hasta mercados callejeros locales. El taco al pastor —una especialidad favorita a base de cerdo y piña— cuenta incluso con su propio homenaje en un “corredor del taco” situado en la calle Lorenzo Boturini, un tramo de 12 manzanas en la zona este de la ciudad.

En cuarto lugar, Londres es considerada una de las ciudades con mayor diversidad gastronómica del mundo. Allí se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de cocina de cualquier rincón del planeta, todo concentrado en un mismo lugar. La ciudad británica obtuvo la mejor puntuación de la lista en cuanto a la opinión de los residentes sobre la calidad de sus restaurantes. El Borough Market, posiblemente el mercado de alimentos más antiguo de la ciudad —con orígenes que se remontan al siglo XII—, es una visita obligada para muchos turistas.

Barcelona (España), cuya oferta culinaria está profundamente marcada por su historia mediterránea, completa el grupo de las cinco primeras ciudades. Time Out destaca los mercados locales y las tradiciones catalanas que hacen de esta ciudad un destino excepcional. Entre los platos locales imprescindibles que hay que probar figuran el pa amb tomàquet (pan con tomate) y las patatas bravas.

Tras analizar los datos, Gil observó un denominador común: un amor genuino por la comida.

“Cada lugar posee una historia dinámica propia: patrones migratorios que dieron origen a nuevos platos, ingredientes autóctonos que moldean su identidad gastronómica y tradiciones culinarias que siguen influyendo en la forma en que la gente come hoy en día”, señaló Gil.

La primera ciudad estadounidense de la lista aparece en el puesto número 15: Nueva York. Time Out resalta el vínculo entre la escena gastronómica neoyorquina y su rica historia de inmigración. Gracias a la diversidad culinaria aportada por quienes llegaron desde el extranjero, la ciudad presume de ofrecer algunas de las mejores pizzas, bagels, pastrami y mucho más.

1. Lima, Perú

2. Bangkok, Tailandia

3. Ciudad de México, México

4. Londres, Reino Unido

5. Barcelona, España

6. Ho Chi Minh, Vietnam

7. Melbourne, Australia

8. Beijing, China

9. Atenas, Grecia

10. Lisboa, Portugal

11. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

12. Osaka, Japón

13. Bangalore, India

14. Nápoles, Italia

15. Nueva York, Estados Unidos

16. Hong Kong

17. Buenos Aires, Argentina

18. Marsella, Francia

19. Copenhague, Dinamarca

20. Medellín, Colombia

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