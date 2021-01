El concejo municipal de la ciudad de indio aprueba una nueva ayuda para los residentes afectados por el covid-19

Kunamundo

El Concejo Municipal de la Ciudad de Indio aprobó $755,754 adicionales en financiamiento para subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario-coronavirus para nuevos programas que ayudan directamente a los residentes debido a las circunstancias provocadas por el COVID-19.

Estos fondos pagarán un programa de asistencia de alquiler para los residentes de la Ciudad de Indio en asociación con Lift to Rise, y un programa para el pago de las facturas vencidas de agua en asociación con United Way of the Desert y la Autoridad de Aguas de la Ciudad de Indio.

De los fondos asignados por el Concejo Municipal en su reunión del 20 de enero se reservan $645,754 para pagar y administrar un programa de subvenciones de asistencia para el pago del alquiler. Al igual que los programas que ya existen en el condado de Riverside, Lift to Rise ayudará a desembolsar fondos a los inquilinos de la Ciudad de Indio que tengan necesidad de ayuda inmediata para pagar el alquiler vencido. Aproximadamente 285 grupos familiares de la Ciudad de Indio podrían ver un alivio a través de este programa. Próximamente se proporcionará información sobre cómo presentar una solicitud para este programa.

$110,000 del financiamiento para subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario-coronavirus están destinados a ayudar a los clientes elegibles de la Autoridad de Aguas de la Ciudad de Indio que tengan facturas vencidas de agua debido a problemas relacionados con el COVID-19. United Way of the Desert instrumentará este programa, que es una expansión de una asociación existente con United Way, y se espera que ayude a entre 450 y 800 clientes de la Autoridad de Aguas de la Ciudad de Indio. La solicitud para el programa de asistencia para el pago de facturas vencidas de agua debido a problemas relacionados con el COVID-19 de Help 2 Others estará disponible a https://unitedwayofthedesert.org/help2others-indio el 16 de febrero.

Una ronda anterior de financiamiento para subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario de la Ciudad de Indio proporcionó asistencia a los socios comunitarios, incluyendo Martha's Village and Kitchen y FIND Food Bank, y a un programa de equipos gratuitos de protección personal para empresas y organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad de Indio.