Director de seguridad de CVUSD arrestado, durante una operación de trata de personas

Kunamundo

El director de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley ha sido puesto en licencia administrativa después de ser arrestado por supuesta solicitud de prostitución.

Adam Sambrano, de 39 años, estaba entre las 66 personas arrestadas como parte de una operación de cuatro días contra la trata de personas de varias agencias que tuvo lugar en Lake Elsinore, La Quinta, Murrieta, Riverside, Palm Desert y Temecula. 18 de las personas detenidas eran del Valle de Coachella.

Los registros de la cárcel del condado muestran que Sambrano fue arrestado el 27 de enero en Gerald Ford Drive en Palm Desert. Recibió una citación y fue puesto en libertad ese mismo día con una fianza de $ 2,500. Está previsto que comparezca ante el tribunal en julio. Sambrano no ha sido acusado. John Hall, portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, explicó que todos los arrestados en la operación recibieron citaciones para comparecer ante el tribunal y ser liberados, a excepción de los sospechosos que tenían órdenes de arresto pendientes. Hall agregó que no sabe cuándo se podría tomar una decisión de presentación, espera que esa decisión se tome entre ahora y julio. CVUSD colocó a Sambrano en licencia administrativa el jueves y emitió una declaración sobre el asunto: El Distrito Escolar Unificado de Coachella Valley fue informado recientemente sobre el arresto de uno de nuestros empleados, el Director de Seguridad Sr. Adam Sambrano Jr .. Inmediatamente después de recibir esta información, el Sr. Sambrano fue puesto en licencia administrativa. La primera prioridad y el propósito del distrito es proporcionar un entorno seguro donde los estudiantes puedan aprender y triunfar. No tenemos más información sobre la investigación en este momento ya que es un asunto policial. Continuaremos monitoreando esta situación y tomaremos más acciones según sea necesario.