Por primera vez, dos académicos chinos ganan el “Premio Nobel” de matemáticas, y China lo celebra

Por Simone McCarthy, CNN

Por primera vez, dos ciudadanos chinos han sido galardonados con la prestigiosa Medalla Fields por sus logros en matemáticas. Este triunfo ha sido aclamado en toda China como un hito en la apuesta del país por consolidarse como una potencia científica y tecnológica.

Wang Hong y Deng Yu fueron nombrados el jueves entre los cuatro laureados con el máximo galardón, que la Unión Matemática Internacional otorga cada cuatro años a matemáticos destacados menores de 40 años. Los otros dos ganadores de este año son de Canadá y Estados Unidos.

Wang, de 35 años, es la tercera mujer en ganar en los 90 años de historia del premio.

Las redes sociales chinas se han llenado de mensajes de celebración por su logro, y los dos temas más comentados en Weibo, la red social china, la mañana de este viernes, trataban sobre la victoria.

Los medios estatales y otros sitios de noticias estaban inundados de artículos sobre Wang y Deng y lo que su éxito significa para el país, aun cuando ambos desarrollaron sus carreras académicas fuera de China después de estudiar en la Universidad de Beijing, una universidad de investigación de primer nivel en la capital china.

“Este es un logro histórico para las matemáticas chinas”, decía un comentario en redes sociales que recibió miles de visualizaciones. “¡Es la realización de un sueño que generaciones de matemáticos chinos han compartido: convertir a China en una potencia matemática!”.

Otras publicaciones celebraban el premio de Wang como un avance para las mujeres en los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y otro usuario en redes sociales lo calificó como “una bofetada para quienes durante mucho tiempo han predicado que los chicos son mejores en matemáticas que las chicas”.

Wang, quien creció en Guilin, en el sur de China, y ahora es profesora en la Universidad de Nueva York y en el Instituto de Altos Estudios Científicos (IHSS, por sus siglas en inglés) de Francia, fue premiada por su trabajo en la resolución de un problema de décadas de antigüedad en análisis armónico y teoría geométrica de la medida.

Deng, de 37 años, profesor de la Universidad de Chicago y oriundo de Shenzhen, centro tecnológico de la ciudad, fue premiado por sus avances en ecuaciones diferenciales parciales.

La efusión de orgullo y entusiasmo es una muestra de la importancia del rendimiento académico en China, donde los científicos más destacados pueden alcanzar la fama y los estudiantes se enfrentan anualmente a uno de los exámenes de ingreso a la universidad más competitivos y exigentes del mundo.

También refleja el anhelo de China por figurar entre los líderes de la ciencia y la tecnología modernas, una ambición que ha impulsado una importante inversión por parte de Beijing para atraer a los mejores talentos a sus universidades y financiar proyectos innovadores.

Los líderes de China consideran que consolidar al país como una potencia dominante no solo en tecnología de vanguardia, sino también en la punta de las ciencias básicas y teóricas, forma parte del llamado “rejuvenecimiento nacional”.

Un comentario publicado este viernes en los medios estatales abordó este tema, señaló que “durante mucho tiempo, ha existido un estereotipo en la academia occidental: China sobresale en matemáticas aplicadas y competitivas, pero carece de avances originales en teorías fundamentales de vanguardia”.

“La aparición de Wang Hong y Deng Yu finalmente ha subsanado esta deficiencia, estableciendo un nuevo estándar para las matemáticas chinas y derribando eficazmente los prejuicios”, añadió.

Los medios estatales chinos describieron a Deng y Wang como los primeros ciudadanos chinos en ganar el premio.

Otro científico nacido en China, Shing-Tung Yau, recibió el premio en 1982, pero en aquel entonces no poseía la ciudadanía china. El matemático Terence Tao, nacido en Australia y de ascendencia china, también ganó el premio en 2006.

En una entrevista con un medio vinculado al estado chino publicada el jueves, Yau, ahora profesor en la Universidad de Tsinghua en Beijing, describió los premios de Wang y Deng como el cumplimiento de una aspiración de décadas de la comunidad matemática china, y dijo que esperaba que ambos regresaran a China para impartir clases.

“Esperamos mucho que regresen, porque eso es importante para China”, dijo, y añadió que esperaba que en el futuro “los académicos formados íntegramente en China también puedan ganar la Medalla Fields”.

China ha lidiado un largo tiempo con la fuga de cerebros de sus mejores talentos a instituciones de Estados Unidos u otros países, y ha intentado revertir este fenómeno a medida que sus propias instituciones ganan prestigio.

Tanto Deng como Wang realizaron sus estudios avanzados en el extranjero. Deng se trasladó de la Universidad de Beijing al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como estudiante de pregrado y luego recibió su doctorado en la Universidad de Princeton en 2015.

Wang, graduada de la Universidad de Beijing, cursó su maestría en Francia antes de recibir su doctorado en el MIT en 2019. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó personalmente a Wang para felicitarla por el premio.

Wang atribuyó su éxito a sus “brillantes colegas” en cada etapa de su carrera, según declaraciones compartidas por la Universidad de Nueva York tras el anuncio de su galardón.

“Momentos como este nunca pertenecen a una sola persona. Son la culminación de años de encuentros fortuitos y consejos que te guían en la dirección correcta”, dijo.

Cuando se le preguntó, en una entrevista con el medio chino National Business Daily publicada el jueves, por qué cada vez más jóvenes matemáticos chinos estaban ganando renombre internacional, Deng lo atribuyó a una “acumulación de conocimientos y experiencia”.

“Después de todo, los matemáticos chinos ya han realizado un trabajo excelente en los últimos años, así que es de esperar que algún día alguno se haga ampliamente conocido”.

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Con información de Joyce Jiang, de CNN.