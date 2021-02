Senado vota que el juicio político contra Trump es constitucional…

Kunamundo

WASHINGTON - El Senado de Estados Unidos decidió mediante votación el martes que el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump no es inconstitucional, por lo que el proceso sigue adelante. En la votación 56-44, solo seis senadores republicanos votaron a favor de declarar que el proceso no violenta la Constitución de los Estados Unidos. El histórico segundo juicio político contra Donald Trump, a quien se le acusa de ‘’incitación a la insurrección’’ por los violentos hechos del asalto al Capitolio, comenzó este martes en un Senado completamente dividido. "El Senado se reúne como corte del juicio político", dijo el senador demócrata Patrick Leahy, que preside el proceso, al comenzar la sesión a la 1 p.m. ET. La sesión empezó con una votación sobre las reglas que gobernarán el juicio político, que se aprobaron por 89 votos a favor y 11 en contra. Los senadores debatían este martes por un período que se extendería hasta cuatro horas sobre la constitucionalidad del juicio político, algo que los conservadores ponen en duda al considerar que no se puede procesar políticamente a un presidente que ya abandonó la Casa Blanca.

