California aprueba pagos de estímulo de…

Kunamundo

$ 600 para 5.7 millones de personas. Los legisladores de California despejaron el lunes el camino para que 5,7 millones de personas recibieran al menos $ 600 en pagos únicos, parte de un paquete de ayuda para el coronavirus de tamaño estatal destinado a ayudar a las personas con ingresos bajos a moderados a sobrellevar la pandemia.

El gobernador Gavin Newsom dijo que promulgará el proyecto de ley el martes, un día después de que fue aprobado por la Legislatura estatal por un amplio margen. Menos personas recibirán estos pagos en comparación con los cheques de ayuda federal que el Congreso aprobó el año pasado. Pero los legisladores estatales tienen como objetivo que el dinero llegue a los bolsillos de las personas que quedaron fuera de esos cheques anteriores, incluidos los inmigrantes.

Las personas que son elegibles para el dinero deben recibirlo entre 45 días y 60 días después de recibir sus reembolsos de impuestos estatales, según la Junta de Impuestos de Franquicias.

Los pagos son parte de un paquete de ayuda más amplio que la Legislatura estatal aprobó el lunes por valor de $ 7.600 millones. Incluye más de $ 2 mil millones en subvenciones para pequeñas empresas, exime alrededor de $ 25.6 millones en tarifas comerciales para restaurantes y salones de belleza con dificultades y proporciona $ 30 millones en ayuda para bancos de alimentos y otros $ 5 millones para bancos de pañales.

La mayoría de las personas obtendrán los cheques al reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo de California en sus declaraciones de impuestos individuales.

En general, esto cubre a las personas que ganan $ 30,000 al año o menos. Cada año, más del 20% de las personas que son elegibles para el crédito no lo reclaman, según la Oficina del Analista Legislativo no partidista.

El plan de gastos que aprobaron los legisladores el lunes incluye $ 5 millones para "divulgación" para que la gente sepa cómo solicitar el dinero. Las personas que ya presentaron sus declaraciones de 2020 pueden presentar una declaración enmendada, dijo la senadora estatal Nancy Skinner, demócrata de Berkeley y presidenta del Comité de Revisión Fiscal y Presupuestaria del Senado.

Otros elegibles para los cheques incluyen personas que ganan un máximo de $ 75,000 por año después de las deducciones y usan un número de identificación de contribuyente individual para presentar sus impuestos sobre la renta.

En su mayoría son personas que no tienen números de seguro social, incluidos los inmigrantes. La mayoría de ellos no eran elegibles para los cheques de ayuda federal que el Congreso aprobó el año pasado. Por eso, la Legislatura controlada por los demócratas redactó el proyecto de ley de tal manera que algunas de estas personas podrían obtener $ 1,200, no $ 600.