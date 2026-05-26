La impresionante caída del turismo en Estados Unidos es una señal preocupante para el futuro

Por Natasha Chen, CNN

No hay forma de suavizar la realidad. Ya se dispone de los datos completos de 2025 y el mensaje es claro: los visitantes internacionales se mantuvieron alejados de Estados Unidos, con lo que se registró el primer descenso interanual real desde la pandemia de covid-19. La caída en el número de visitantes fue mayor que la registrada durante la recesión global de 2008.

En esta ocasión, la causa no fue una pandemia ni un colapso del mercado, sino un error humano. Los viajeros citan la retórica presidencial y las políticas que se manifiestan en conflictos sumamente públicos —tanto en sentido figurado como literal— como algunas de las razones para mantenerse al margen.

Cuatro millones menos de visitantes extranjeros llegaron a Estados Unidos en 2025 en comparación con 2024, y el gasto total disminuyó en más de US$ 8.000 millones.

Esto no es perjudicial únicamente para quienes trabajan en los sectores de servicios y turismo. El impacto de una disminución autoinfligida de visitantes internacionales de esta magnitud tiene repercusiones en la posición de Estados Unidos en el mundo, en su diplomacia de “poder blando” y en la economía en su conjunto.

CNN informó por primera vez el pasado mes de agosto sobre unas tendencias preocupantes que se han materializado en una caída del 5,5 % en el turismo internacional en 2025. Se trata del peor descenso interanual en dos décadas, con la excepción de la pandemia de 2020.

“Solíamos ser un país que otros deseaban emular. Esa narrativa ya no existe”, afirmó Juliette Kayyem, directora académica del Proyecto de Seguridad Nacional de la Escuela Kennedy de Harvard y analista sénior de seguridad nacional de CNN.

Kayyem explicó que el “poder blando” —ámbito en el que la fortaleza de Estados Unidos se refleja en algo más que su poderío militar— se está debilitando debido a la imagen distorsionada que se transmite a quienes se encuentran fuera del país: “Si hoy en día eres extranjero, lo que percibes de Estados Unidos es un gobierno disfuncional, redadas de ICE, estadounidenses muertos y delincuencia por doquier”.

Ante la llegada de un número significativamente menor de personas, afirmó: “El daño a largo plazo radica en que el mundo no conocerá a Estados Unidos… la narrativa actual sobre Estados Unidos lo presenta, en el mejor de los casos, como un país que no merece respeto y, en el peor, como una democracia que se tambalea”.

Más allá de las percepciones, existen también barreras prácticas recientes para los visitantes: la incertidumbre en torno a una propuesta de “tasa de integridad de visados” de US$ 250, los repuntes en los precios del combustible para aviones provocados por la guerra y la supresión de fondos a Brand USA, la única organización estadounidense dedicada a promocionar el turismo en el país ante audiencias internacionales. (Se presentaron proyectos de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para restablecer dicha financiación, pero ninguno de ellos ha prosperado hasta la fecha).

Adam Sacks, presidente de Tourism Economics, una empresa de análisis de datos sobre viajes, señaló que la propuesta de imponer tasas adicionales para visitar Estados Unidos, así como las guerras arancelarias, constituyen ejemplos de políticas de “ahorro mezquino y despilfarro mayor”; medidas que en teoría parecen generar mayores ingresos, pero que a la larga terminan costándole a Estados Unidos mucho más.

Las acciones emprendidas desde Washington han generado tal confusión —e incluso cierta animosidad— que Brand USA lanzó recientemente una campaña destinada a “fomentar la confianza de los viajeros” y desmentir la información errónea; entre otras aclaraciones, se precisó que la mencionada tasa de integridad de visados ​​aún no se está cobrando y que la propuesta de la administración Trump, consistente en exigir a ciertos visitantes su historial de redes sociales de los últimos cinco años, no constituye al día de hoy una política vigente.

Asimismo, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, ha planteado públicamente la idea de restringir las operaciones de control aduanero en los aeropuertos situados en las denominadas “ciudades santuario”. No obstante, la administración no ha avanzado en la implementación de dicha medida hasta el momento.

Aquellos que sí visitaron EE.UU. en 2025 gastaron más por persona. Sin embargo, debido a la significativa disminución en el número de visitantes, el gasto total fue US$ 8.400 millones menor (ajustado por inflación y tipos de cambio) en comparación con el año anterior, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Tourism Economics estima que la pérdida es aún mayor (hasta US$ 25.000 millones menos) al compararla con lo que se había proyectado que se gastaría en EE.UU. si el turismo hubiera mantenido su trayectoria de crecimiento prevista.

Y el declive de Estados Unidos constituye una excepción. Ochenta millones de personas más viajaron internacionalmente en 2025 en comparación con el año anterior; “sin embargo, eligieron otros destinos”, escribió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo en su comunicado de prensa de abril.

Si bien se registraron caídas notables en el número de visitantes procedentes de Alemania, India, Francia, Chile, Australia y China, por ejemplo, la inmensa mayoría de la disminución de visitantes se debió a que los canadienses no cruzaron la frontera. También hubo algunos aumentos en la llegada de visitantes extranjeros, particularmente desde México, con un millón de personas adicionales en 2025 en comparación con 2024.

Se suponía que John Stewart, de Golden Lake (Ontario), estaría en las 500 Millas de Indianápolis este fin de semana del Día de los Caídos. Pero no este año.

Cada primavera desde hace unos 35 años ha viajado a Indianápolis para reunirse con sus parientes estadounidenses, disfrutar de la atmósfera previa a la carrera en la mañana del gran día, empaparse de toda la pompa y la solemnidad, y conversar con la gente, cerveza en mano. Es bien sabido que suele gastar fácilmente US$ 10.000 en estos viajes anuales de una semana de duración.

Sin embargo, Stewart afirmó haber llegado a un “punto de ruptura ideológica”.

A diferencia de algunos canadienses que ya venían boicoteando todo lo relacionado con Estados Unidos, Stewart no había querido perjudicar los empleos de los ciudadanos estadounidenses de a pie, dado que su desacuerdo reside, en realidad, en la persona que ocupa el cargo de mando.

Sin embargo, fueron las conversaciones recientes con colegas estadounidenses partidarios de Trump las que, en última instancia, le hicieron replantearse la idea de dedicar su tiempo de vacaciones a discutir con gente en Estados Unidos: “Simplemente no quiero ponerme en esa situación durante unas vacaciones en las que sé que, por lo general, solo estaría bebiendo cervezas y viendo carreras… Sencillamente, creo que no disfrutaría de algunas de esas conversaciones”, comentó.

Si bien la caótica andanada de aranceles impuesta por Trump a Canadá —así como su retórica de instar a que Canadá se convierta en el 51º estado— resultaba molesta, ha sido el inicio de la guerra en Irán lo que ha colmado la paciencia de Stewart.

“En realidad, no se trata de un enfrentamiento entre canadienses y estadounidenses; se trata, simplemente, de distinguir lo que está bien de lo que está mal”, afirmó. Por el momento, ha suspendido todos sus viajes personales a Estados Unidos.

Un análisis reciente de la actividad de teléfonos móviles, realizado por la empresa Cuebiq, revela una caída de hasta el 42 % durante el último año en las visitas de canadienses a áreas metropolitanas de Estados Unidos; una cifra significativamente superior al descenso oficial del 25 % estimado en los cruces fronterizos.

Joe Koenen, quien dirige la empresa Seattle Free Walking Tours, percibe esta situación de manera muy aguda. CNN conversó con él el verano pasado, cuando observó que los turistas canadienses habían desaparecido de Seattle.

Koenen señaló que este año la situación es aún más difícil. Ha invertido más dinero que nunca en marketing y publicidad en línea, pero las reservas siguen siendo inferiores a las del año pasado.

CNN también había entrevistado el año pasado a Adam Duford, quien dirige Surf City Tours en Santa Mónica, California. Según él, las “vacaciones de primavera de los canadienses” simplemente no tuvieron lugar en 2025.

Duford observa, ciertamente, que este año están regresando poco a poco más turistas internacionales, pero ya es demasiado tarde. En octubre, Duford tuvo que despedir a sus siete empleados.

“Fue terrible”, comentó Duford. “Se mostraron tan sorprendidos y desprevenidos… A mí me sorprendió que ellos se sorprendieran, lo cual hizo que la situación resultara casi peor”.

Duford se hizo cargo de la empresa de turismo por primera vez en 2019, pensando: “Supongo que el sol y el turismo en Santa Mónica, California, nunca desaparecerán. Es una inversión sólida”.

No solo tuvo que afrontar el cierre provocado por la pandemia, sino que también tuvo que lidiar con la desinformación acerca de hasta dónde se habían extendido los incendios de 2025 en Los Ángeles. Relató que la gente también creía erróneamente que las protestas por la presencia de ICE se habían propagado por toda la ciudad (cuando en realidad se concentraban principalmente en el centro), una percepción que mantuvo alejados a algunos visitantes el año pasado.

A fin de cuentas, sus ingresos de 2025 fueron inferiores a la mitad de lo que habían sido en años anteriores.

Actualmente, Duford opera por su cuenta un único autobús turístico con destino a Malibú, al tiempo que pone en marcha otro emprendimiento llamado Santa Monica Surf Tours, mediante el cual guía a las personas en el agua por diversos puntos de surf y les organiza almuerzos en la playa. Duford todavía intenta saldar un préstamo contraído durante la época del covid-19 para su primer negocio.

Duford necesita recibir unos dos huéspedes al día para cubrir sus gastos, algo que considera factible, dado que en lo que va del año ha observado un aumento en la afluencia de clientes internacionales.

Otro destino vacacional de clima cálido, Florida, fue el que sufrió el mayor impacto de la caída general en el número de turistas internacionales, señaló Sacks. El estado es un destino predilecto para los visitantes del norte que buscan escapar de los crudos inviernos.

Walt Disney World, situado en el centro de Florida, recibe cada año, por ejemplo, a un gran número de visitantes internacionales. Y ahora incluso algunos de sus seguidores más incondicionales procedentes del extranjero han dudado a la hora de regresar a este gigante del turismo.

Durante la última conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales de Disney, los ejecutivos informaron que la asistencia a los parques temáticos nacionales descendió un 1 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior, lo que “refleja, en parte, la persistente debilidad en la afluencia de visitantes internacionales”. La tasa de ocupación de los hoteles nacionales de Disney también experimentó un descenso, pasando del 92 % registrado hace un año al 89 % en el segundo trimestre fiscal de 2026 de la compañía, periodo que concluyó el pasado 28 de marzo.

El informe también señalaba que estas mismas presiones ya estaban presentes en el mismo trimestre del año anterior, lo que estableció una base de comparación más baja.

Es posible que los viajes de canadienses a Estados Unidos estén entrando ahora en una fase de recuperación, dado que las visitas realizadas en automóvil aumentaron un 5,8 % en abril en comparación con el mismo mes del año anterior, el primer mes en el que se registra un incremento en más de un año. No obstante, las visitas por vía aérea siguen a la baja, según datos de Statistics Canada.

Sin embargo, la recuperación podría ser lenta. Personas como Ray Caesar, residente en Toronto, no tienen planes de regresar en un futuro cercano.

“Canadá no es un estado subordinado ni un vasallo de Estados Unidos”, escribió Caesar a CNN en un correo electrónico. “Las amenazas sobre ‘destruir’ nuestra economía o menoscabar nuestra soberanía resultan, para muchos canadienses, profundamente irrespetuosas hacia un país que históricamente ha sido uno de los aliados más cercanos, los vecinos más estables y los socios comerciales más fiables de Estados Unidos”.

Caesar y su esposa, Jane Nagai, gastaron recientemente decenas de miles de dólares en un viaje a Japón, en lugar de viajar a Nueva York. Él comentó que tienen planes de regresar a Japón y que, en un futuro cercano, también visitarán Viena e Italia.

“La realidad es que existen muchos lugares extraordinarios en el mundo para visitar y, para nosotros, Estados Unidos simplemente ha dejado de ser uno de ellos. En gran medida, ya nos hemos hecho a la idea de que tal vez nunca regresemos”.

Él no está frustrado con los estadounidenses en sí mismos, sino decepcionado con aquellas personas que han propiciado este rumbo político o que no han sabido oponerse a él.

Los canadienses no son los únicos que comparten estos sentimientos. Otros potenciales visitantes extranjeros se han mostrado reticentes ante las conversaciones sobre la posible anexión de Groenlandia por parte de EE.UU., los cuestionamientos a la alianza de la OTAN y la gestión de los aranceles o de los conflictos bélicos.

La tristeza es la reacción predominante en Karin Williams, quien visita Massachusetts este mes sin la gran familia extendida que, en principio, debía acompañarla.

Williams, con doble ciudadanía estadounidense y sueca, viajó a Estados Unidos para asistir a la graduación universitaria de su hijo. Sin embargo, se encuentra allí únicamente con su esposo, y no con los otros seis parientes procedentes de Escandinavia que pasaron años ahorrando para realizar este viaje.

En su lugar, la familia extendida decidió cancelar el viaje tras presenciar el modo en que los agentes federales interactuaron con inmigrantes y ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

Williams, quien preside el capítulo de Democrats Abroad en Skåne (una región de Suecia), afirmó que no intentó persuadir a sus parientes para que cambiaran de opinión.

“Resulta simplemente triste ver cómo un país con tanto potencial está siendo, en cierto modo, malogrado por una gestión desacertada”, comentó, señalando que se trata de la suma de muchas acciones. “Entre el ‘Salón del Búnker’, la demolición de la piscina y la colocación de su propia imagen en los edificios”, las acciones de Trump resultan inquietantes para los europeos que aún conviven con los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, dijo Williams.

Sacks afirmó que los viajes internacionales hacia Estados Unidos (excluyendo los procedentes de Canadá y México) han “descendido otro 4,3% hasta el mes de abril. Y, si bien todavía esperamos que comience una recuperación en el segundo semestre del año, esta no compensará las pérdidas sustanciales que hemos sufrido durante el último año”.

La recuperación, más lenta de lo previsto, guarda relación con la guerra en Irán.

Dejando a un lado las percepciones sobre Estados Unidos y los elevados precios del combustible para aviones, el simple hecho de volar desde la India a EE.UU. en la actualidad —por poner un ejemplo— se ha visto obstaculizado de manera significativa por las restricciones del espacio aéreo en Medio Oriente. Se prevé que el número de visitantes procedentes de la India caiga más de un 4 % este año en comparación con el anterior.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) sostiene que Estados Unidos se encuentra “en una encrucijada”.

Existe una “oportunidad significativa para reactivar el gasto de los visitantes internacionales”, especialmente ante la intensificación de la competencia por parte de los países asiáticos, señala la organización.

Sin embargo, la incógnita reside en si los líderes estadounidenses sabrán aprovechar dicha oportunidad.

“Uno de los grandes objetivos políticos actuales a nivel federal es mejorar la balanza comercial de Estados Unidos”, comentó Sacks. “Y la ironía del caso es que, históricamente, Estados Unidos ha mantenido una balanza comercial positiva en un único ámbito de relevancia: el sector de los viajes”.

Pero no en 2025. En la actualidad, los estadounidenses gastan más dinero en sus viajes al extranjero que lo que gastan los visitantes foráneos en sus viajes a Estados Unidos.

Y la Oficina Nacional de Viajes y Turismo proyecta que las llegadas internacionales a Estados Unidos no superarán los niveles prepandémicos hasta 2029, una década completa más tarde

La Copa del Mundo constituye un punto brillante en este panorama. Se prevé que los partidos atraigan a cerca de un millón de visitantes a EE.UU. este año, señaló Sacks, por lo que el beneficio para las ciudades anfitrionas será sustancial, aunque las ventas de bloques de habitaciones de hotel no están resultando tan sólidas como dichas ciudades habían esperado.

Sacks comentó que la FIFA había anticipado un volumen de visitantes equivalente al de 100 Super Bowls; sin embargo, la cifra resultará ser más parecida a la de 10 Super Bowls, lo cual no será ni de lejos suficiente para compensar las pérdidas de 2025.

Kayyem afirmó que está empezando a percibir una contraofensiva narrativa que se centra en unir a las personas y abrazar la diversidad, especialmente a nivel local, por parte de los alcaldes y gobernadores que serán anfitriones de los partidos de la Copa del Mundo.

“Pero esto no cambiará fácilmente”, dijo Kayyem, refiriéndose a la percepción que tiene el mundo exterior de que Estados Unidos es una sociedad dividida y en conflicto, en lugar de un faro resplandeciente de la democracia. “Uno se pregunta si esto representa un cambio generacional”.

Para comenzar a salir de este bache, Sacks señaló que los líderes estadounidenses deben empezar por financiar plenamente a Brand USA, rebajar el tono de la retórica —particularmente aquella dirigida contra los aliados— y “dejar de ponernos trabas a nosotros mismos”.

“También superaremos esto”, concluyó Sacks. “La única incógnita es: ¿cuánto tiempo nos llevará?”.

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